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陳定杰勇敢「面對心魔」　親自剪輯4強戰落敗片段分析收季軍

▲光復高中陳相榮、陳定杰。（圖／高中體總提供）

▲光復高中奪下本屆HBL男子組季軍，賽後全隊延續傳統親吻球場地板。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

光復高中9日在113學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰以90比71大勝南湖高中，本屆順利拿下男子組季軍殊榮。光復主帥陳定杰賽後透露，「我告訴自己要勇於面對『心魔』，昨天4強戰落敗最後兩分鐘的影片，我親自看過、剪輯出來跟全隊分析。因為如果我不敢面對，我還會一直輸下去。」

上屆冠軍戰在3節打完還領先10分情況下，光復末節遭南山高中逆襲，失去奪得3連霸機會。昨日4強戰光復在一片看好情況下，又是決勝期遭到松山高中逆襲，痛失晉級冠軍戰門票。

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所幸此戰光復重新找回士氣，自開賽就一路取得大幅領先，最終也以21分之差擊敗南湖，收下本屆HBL男子組季軍殊榮。

光復教頭陳定杰表示，「昨天輸球後，球員們都哭得很慘，但我告訴全隊擦乾眼淚，才不會讓家人擔心，應該要開心的離開小巨蛋，我們用贏球讓支持我們的人開心。」

陳定杰也透露，「昨天我親自剪了輸給松山的最後兩、三分鐘比賽，還有去年輸給南山的冠軍戰也剪，因為兩場球各輸了兩分，真的讓我自我懷疑，如果我不從自己開始面對，還會繼續輸下去。」

「因此就由我來告訴大家，我們是怎麼輸的，帶著球員走下去，一顆一顆球來不能太急，否則我們還會再輸這種球第3次。」

而這樣勇敢面對挫敗回憶的方式，也確實收到效果，光復成功在本屆收穫季軍殊榮，8名高三球員在畢業最終賽季，也以勝利作收。

▲光復高中陳相榮、陳定杰。（圖／高中體總提供）

▲光復高中主帥陳定杰（左）親自剪輯4強賽輸球片段分析，成功克服心魔。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL高中籃球聯賽小巨蛋光復季軍陳定杰陳相榮

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