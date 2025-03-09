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全員到齊「不留遺憾」　陽明女籃勇奪HBL季軍

▲陽明高中何采琪、淡水商工羅子喬。（圖／高中體總提供）

▲陽明高中把握當下，勇奪本屆HBL女子組季軍。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，由淡水商工交手陽明高中，陽明高中靠著何采琪關鍵4罰，全場轟得18分建功，最終68比62擊敗傳統勁旅淡商，陽明連續3屆都收下HBL女子組季軍殊榮。陽明教頭李台英強調，「前兩年 都是沒辦法全年到期，今年全員到齊，慶幸全隊調整的很棒。人生是一條單行道，應該把握當下，不要留遺憾。」

去年跌出4強的常勝軍淡商，今年重返小巨蛋舞台，但卻在昨日4強戰不敵衛冕軍北一女中，只能在今日季軍戰交手陽明。

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此戰雙方開賽就一路糾纏，淡商第2節一度拉開6分領先，但何采琪砍進壓哨打板三分球，半場打完陽明僅以36比39微幅落後。

▲陽明高中何采琪、淡水商工羅子喬。（圖／高中體總提供）

▲陽明高中何采琪在季軍戰轟下18分，獲選為單場MVP。（圖／高中體總提供）

下半場陽明持續靠著何采琪領軍追分，一度以1分逆轉超前，但淡商仍發揮團隊強大戰力，兩軍3節打完戰成48平局面。

末節陽明打出一波10比2攻勢再度取得領先，何采琪關鍵時刻連續4罰命中穩住勝果，最終陽明就以6分之差勝出，連續3年拿下HBL女子組季軍殊榮。

何采琪此戰轟下18分，賽後獲選為單場MVP，許語珊16分、15籃板同樣成為致勝功臣。

何采琪賽後開心表示，「很謝謝教練、隊友以及加油團，昨天4強戰的表現不在我預期中，但隊友一直鼓勵我，自己也不想讓高三留下遺憾，因此就放開來打、享受比賽，這個MVP是屬於大家的。」

淡商方面教頭陳美莉則表示，「其實我們都是輸給了自己，全場有17顆罰球沒進，能拿分數的沒把握住。但球員接下來的籃球路還很長，聽教練的話，她們就會很棒。」

▲陽明高中何采琪、淡水商工羅子喬。（圖／高中體總提供）

▲淡水商工全場錯失17記罰球，教頭賽後直言是輸給了自己。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL小巨蛋陽明高中季軍淡水商工台籃何采琪

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