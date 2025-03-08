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「南山Curry」4強戰遭嚴防　黃瀚陞：犧牲成就團隊

▲南山林育正、劉耕灝、黃瀚陞。（圖／高中體總提供）

▲南山主力射手黃瀚陞，4強戰遭到嚴防伺候。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

HBL高中籃球聯賽男子組4強戰壓軸賽事，衛冕軍南山高中與資格賽一路挺進4強的南湖高中展開激鬥，前3節打完取得領先的南湖，卻在末節遭南山打出27比8猛攻逆襲，最終南山16分之差贏球挺進冠軍戰。但此戰南山主力射手黃瀚陞全場遭到嚴防，11投僅3中拿下9分、8籃板、5助攻。賽後他表示，「犧牲自己，成就團隊！如果我得再多分，球隊卻輸球也是沒用。」

上次打入HBL男子組4強已經得回溯至104學年度，南湖此次在4強戰交手衛冕軍南山，前3節展現強大企圖心，在砍將周佑承強勢領軍下，3節打完甚至還以3分領先。

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不過南山末節打出27比8猛攻，在長人劉耕灝轟下25分帶領下，逆轉16分之差贏球。

南山教頭林育正表示，「對手造成我們很大壓力，防守專注度在第3節下滑，有幾名主力甚至4犯，比分被反超。拿下一場辛苦的比賽，但結果還是好的！」

獲選為單場MVP的劉耕灝則說，「有想起去年冠軍賽，前3節打完還以10分落後給光復高中，因此大家都想贏下來。」

至於去年新人王及決賽MVP得主，有「南山Curry」稱號的球隊主力射手黃瀚陞，此戰則受到南湖嚴防，全場11投僅3中， 賽後他笑說，「真的是整場都不讓我好好出手，但我有很棒的隊友們，犧牲自己來成就團隊，至少是贏球的好結果。」

至於末節崩盤飲恨敗北的南湖，明天則將在季軍戰交手光復，教練曾哲彥表示，「一路從資格賽打上來，已經不容易了，賽前告訴孩子盡力就好，享受過程，享受比賽才是重點。」

而將在冠軍戰交手松山，挑戰衛冕2連霸的南山，教練林育正則強調，「贏下對南湖這戰，對於全隊信心是很大提升，明天的決賽就是不能放鬆，第1分鐘到最後都全力以赴，相信結果不會太差。」

▲南山林育正、劉耕灝、黃瀚陞。（圖／高中體總提供）

▲衛冕軍南山高中挺進HBL男子組冠軍戰，將和松山高中爭冠。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL南山高中黃瀚陞4強戰小巨蛋台籃劉耕灝林育正南湖

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