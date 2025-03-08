林志傑、莫巴耶復出有效！　勇士2連勝攻破獵鷹主場

▲富邦勇士「野獸」林志傑傷癒復出，就替球隊奪下2連勝。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃例行賽第2名之爭進入白熱化階段，台北富邦勇士8日作客交手台南台鋼獵鷹，此戰包括「野獸」林志傑以及本季選秀狀元莫巴耶都傷癒復出，林志傑決勝期拿下關鍵6分，全場貢獻15分、3籃板、3助攻，加上金恩生涯新高36分襄助，莫巴耶本季第2戰也攻得11分，最終勇士逆轉以114比110攻破獵鷹主場。

目前暫居例行賽2、3名的勇士及獵鷹，今日再度交鋒，獵鷹此戰開賽就靠謝宗融、鉑金內線逞威，但勇士在金恩單節獨拿11分帶動下，雙方戰成30比30平手局面。但獵鷹在鉑金穩定發揮下，半場打完仍以45比43小幅領先。

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下半場開打後，雙方持續拉鋸，勇士在手感最燙的金恩領軍之下，3節打完又要回1分領先。加上末節勇士多點開花，除了沃特斯禁區威力十足外，精神領袖林志傑更是連續兩記三分冷箭讓勇士穩住領先優勢，最終就以4分之差攻破獵鷹主場。

▲金恩此戰轟下個人生涯單場新高36分。（圖／PLG提供）

勇士此戰6人得分上雙，以金恩拿下生涯單場新高36分外帶8籃板、4助攻，林志傑貢獻15分，其中10分是在下半場所拿下，威希13分、20籃板，至於生涯首戰就因傷休養至今的狀元郎莫巴耶，復出首戰則攻下11分。

主場飲恨的獵鷹方面，鉑金砍下全隊最高29分，飛雷神21分、4籃板、10助攻，謝宗融12分、6籃板、2抄截，翟蒙18分、13籃板。

▲勇士「選秀狀元」莫巴耶復出，此戰貢獻11分。（圖／PLG提供）