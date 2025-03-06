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林書豪復出打東超4強戰　稱對手廣島蜻蜓「很危險」

▲新北國王當家王牌林書豪，直言東超4強戰對手廣島蜻蜓很危險。（圖／國王提供）

▲新北國王當家王牌林書豪，直言東超4強戰對手廣島蜻蜓很危險。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

EASL東超聯賽最終4強戰，將於7日正式在澳門點燃戰火，其中新北國王將交手日本B.League上季冠軍勁旅廣島蜻蜓，爭取通往冠軍戰門票。宣布將在4強戰傷癒復出的國王頭牌球星林書豪，也親自評論了廣島蜻蜓這個對手，林書豪直言，「廣島蜻蜓沒有太大的弱點，是很危險的球隊！」

此次東超聯賽最終4強由台灣、日本包辦，包括隸屬TPBL職籃的國王、PLG職籃的領航猿，將分別對上日本B.League勁旅廣島蜻蜓以及琉球黃金國王。

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其中在1月底東超客場戰意外大腿拉傷的林書豪，經歷將近一個半月的休養，在今天傍晚的團隊練習結束後，也親自宣布明日東超4強戰將會正式登錄上陣，替球隊力拚冠軍賽入場券。

談到明日對上蜻蜓一役，林書豪表示，「廣島蜻蜓是另一組的第一名，從我們看到的影片，沒有太大的弱點，他們的本土外線非常準，很有進攻的能力，他們防守很拚命，洋將也很優秀，很簡單能拿到20、30分，他們是很危險的球隊，防守端要做得很好。」

另外林書豪也喊話，「40分鐘的比賽，在季後賽裡，不會有一個球隊沒有準備好，都是到最後關鍵的4分鐘甚至2分鐘才分出勝負，每一個細節都必須做好，因為這些小細節都會影響到勝負。」

▲新北國王當家王牌林書豪，直言東超4強戰對手廣島蜻蜓很危險。（圖／國王提供）

▲林書豪確定將在明日東超4強戰復出。（圖／國王提供）

關鍵字： 林書豪東超EASL4強戰廣島蜻蜓新北國王台籃

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