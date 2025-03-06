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快訊／「生涯致敬特展」成退休起手式？　天后戴資穎：沒有這樣想

▲台灣羽球天后戴資穎，6日親自出席個人選手生涯致敬特展記者會。（圖／記者杜奕君攝）

▲台灣羽球天后戴資穎，6日親自出席個人選手生涯致敬特展記者會。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

永遠的「台灣羽球天后」戴資穎，6日亮麗現身由長年支持她的運動品牌贊助商VICTOR所舉辦的「戴資穎選手生涯致敬特展」，小戴今日開心出席開展記者會，在被問到這樣的致敬特展，是否已經是退休的「起手式」時，戴資穎則回應表示，「我沒有這樣想，但要這樣想也是可以！」

即將滿31歲的戴資穎，在去年受到嚴重膝傷困擾，在進行膝蓋手術後，目前處於長時間復健狀態。今日從她13歲就開始支持贊助她的運動品牌VICTOR，特別在松山文創園區一連11天舉辦「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」，展示相關戴資穎生涯重要戰役冠軍獎座以及實戰球拍、經典戰靴。

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▲台灣羽球天后戴資穎，6日親自出席個人選手生涯致敬特展記者會。（圖／記者杜奕君攝）

▲戴資穎為專屬紀念T恤簽名留念。（圖／記者杜奕君攝）

在去年小戴曾表態，將是自己選手生涯的最後一年，不過戴資穎本人至今仍未表態正式退休，對此她強調，「運動員都有離開賽場的一天，但我的精神不會，希望能留下堅持到底、永不放棄的精神。」

戴資穎也請球迷放心，目前自己的復健計畫都有在進度上，後續規劃就會先養傷再作打算，戴資穎也向球迷喊話說到，「我很好！請大家放心，也希望大家有機會可以來看這個特展，裡面的每個過程對我來說都很珍貴。」

身為台灣首位世界羽球球后，戴資穎的天后傳奇可說相當精彩，除了生涯累積36座冠軍高居史上首位，在女子單打排名高居世界第1位長達214周，也是史上最長紀錄，可說是台灣的體壇驕傲。

▲台灣羽球天后戴資穎，6日親自出席個人選手生涯致敬特展記者會。（圖／記者杜奕君攝）

▲戴資穎親自回應是否退休一事。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 戴資穎羽球Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展

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