快訊／詹皇寫生涯5萬分榮耀時刻　飆34分率領湖人7連勝

記者杜奕君／綜合報導

近期拉出6連勝，排名衝上西區第2位的洛杉磯湖人，5日主場迎戰紐奧良鵜鶘，天王球星詹姆斯（LeBron James）在首節剩下8分34秒就三分球破網，達成生涯「5萬分」里程碑，加上「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）得分、助攻連發，湖人第3節領先就達20分，最終在詹皇34分、8籃板、6助攻，外帶生涯5萬分加持下，湖人以136比115贏球奪下7連勝。

▲湖人詹皇完成生涯5萬分里程碑，還率領球隊寫下7連勝 。（圖／達志影像／美聯社）

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此戰賽前例行賽41837分、季後賽8162分，累積49999分的詹姆斯，才剛剛榮獲2月份西區MVP，締造最年長（40歲又65天）達成此紀錄者。

而比賽開打後，詹皇也沒讓球迷苦等太久，首節進行至8分34秒，詹姆斯就在三分線外開火順利命中，順利完成NBA生涯累積5萬分殊榮。

隨後湖人另一名超級球星唐西奇一次重摔倒地，但未獲得裁判哨聲讓他明顯不悅，唐西奇此時火力全開，連續飆進3記三分彈，率領湖人以28比17拉開領先優勢，在唐西奇首節轟下17分帶領下，湖人主場36比23領先鵜鶘，半場打完也手握10分優勢壓制鵜鶘。

下半場開打後，湖人持續擴大領先優勢，第3節剩下2分39秒時，鵜鶘布朗（Bruce Brown）下重手犯規湖人新秀柯奈特（Dalton Knecht）雙方衝突一觸即發，後續布朗除了遭吹第一級惡性犯規，他和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）也雙雙遭吹技術犯規。

湖人傑米森三世（Trey Jemison III）在爭搶籃板時，又和布朗肢體糾纏，前者也領到一次技術犯規。鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson）一次切入霸氣重扣，讓鵜鶘稍稍找回士氣，但詹皇此節尾聲又飆進三分彈，讓紫金軍團3節打完仍以102比84領先。

末節鵜鶘持續靠著手感最火燙的威廉森追分，但詹皇不讓小老弟專美於前，強勢左手切入，柯奈特快攻雙手爆扣，終場前8分42秒又將領先擴大回到20分之多。

湖人勝券在握情況下，終場前4分1秒撤下詹姆斯、唐西奇在內多名主力，「皇之子」布朗尼（Bronny James）也獲得上場機會，先是在籃板數據開張，隨後一次精彩過人切入拿下兩分贏得主場球迷喝采，最終湖人就以136比115贏球奪下7連勝。

此戰湖人以詹姆斯砍下34分最高，他另有8籃板、6助攻、1抄截、2阻攻，唐西奇則是30分、8籃板外帶15助攻，表現同樣相當亮眼。

至於鵜鶘方面，威廉森飆出全場最高37分外帶4籃板、6助攻，但面對湖人團隊全場犀利攻勢，最終鵜鶘仍以21分之差大敗。

▲湖人唐西奇此戰轟下30分、8籃板外帶15助攻，表現同樣出色 。（圖／達志影像／美聯社）