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勇士萌神柯瑞狂飆56分　賽後「原味球衣」得主是老媽

記者杜奕君／綜合報導

「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）28日單場狂飆12顆三分球，轟下本季個人新高「56分」，也率領金州勇士勇奪近期5連勝佳績。此戰手感火燙的柯瑞，賽後更是脫下「原味球衣」，將這件別具意義的實戰球衣送給場邊球迷，只不過這位幸運得主不是別人，正是柯瑞的母親桑雅（Sonya Curry），柯瑞親自將球衣丟給到場觀戰的老媽，分享這榮耀一刻。

日前才在本季全明星賽勇奪MVP殊榮，柯瑞在下半季開打後持續火燙手感，今日對上魔術之戰，即便上半場灣區大軍一度處在17分大幅落後，但柯瑞展現超強火力，遠投近切無往不利，單場飆進12顆三分球，轟得本季個人新高56分，也率領勇士逆轉贏球收下5連勝。

此戰有如此神準表現，賽後柯瑞直接脫下實戰球衣，露出精實肌肉讓球迷大飽眼福外，還在走到場邊時，大喊了老媽一聲，就將這件別具意義的單場56分球衣丟給了在觀眾席的母親桑雅。

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只見柯瑞老媽桑雅在接到球衣後，先是露出得意微笑，隨後還朝著場邊拍攝的鏡頭淘氣嘟嘴，顯然對於寶貝兒子的暖心舉動是相當得意。

▲勇士柯瑞單場飆進12記三分球，狂轟本季個人新高56分。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞飆出56分後，將實戰「原味球衣」送給母親。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 柯瑞56分勇士NBA咖哩咖哩大神Stephen Curry

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