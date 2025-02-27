提前鎖定「年度最佳灌籃」！　拓荒者夏普升空單臂重扣全場炸裂

記者杜奕君／綜合報導

NBA賽場向來不缺能飛擅扣的體能怪物，但波特蘭拓荒者搖擺人夏普（Shaedon Sharpe）27日在作客對上華盛頓巫師之戰，不僅砍下36分、8籃板、5助攻本季個人代表作，還在第2節切入直接單臂升空「隔扣」完成超狂爆灌籃，這個動作不僅令全場球迷嗨翻，更被認為已經預訂2024-25賽季的「年度最佳灌籃」。

拓荒者今日作客交手聯盟墊底爐主巫師，此戰兩隊都上演進攻飆分秀，但拓荒者全場不僅7人得分上雙，擔任替補的夏普更高效率在33分15秒的出賽時間內，就飆出36分、8籃板、5助攻、1抄截、1阻攻的本季個人代表作。

夏普此戰不僅轟下本季個人新高36分，更在第2節一次利用對手傳球失誤，直接抄截後1次運球，就隔著巫師身高198公分的尚帕尼（Justin Champagnie），完成一次超狂野的單臂暴力扣籃。

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賽後拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）就打趣表示，「我當下笑了出來，因為那個被夏普下手的孩子太可憐了，這絕對是一記不可思議的扣籃。」

夏普則是表示，「當下我的進攻路線上看到尚帕尼，所以我跳了起來，試圖將球直接塞入籃框，而我最後也做到了。」

身為NBA「3年級生」，夏普本季得分火力持續成長，目前場均可轟下17.3分，另有3.8籃板、2.5助攻，是拓荒者相當仰賴的得分箭頭。

▲拓荒者驚天一扣，預約「年度最佳灌籃」。（圖／達志影像／美聯社）