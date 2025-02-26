快訊／林書豪缺陣不怕　國王「微笑射手」簡祐哲關鍵三分彈止敗

▲國王簡祐哲關鍵三分彈，替球隊終止2連敗。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

中華男籃結束亞洲盃資格賽後，TPBL職籃賽事也於26日重啟，近期2連勝的桃園台啤永豐雲豹在主場迎戰近期2連敗的聯盟龍頭新北國王。國王陣中頭號球星林書豪持續因大腿傷勢無法上場情況下，雙方一路糾纏激戰，但國王「微笑射手」簡祐哲決勝期飆進關鍵超前三分彈，最終國王就以102比99險勝，終止近期2連敗。

此戰雲豹推出「牛排主題日」，推出高檔牛排餐車，不僅在場邊由主廚現切，幸運球迷還可邊看球賽邊大啖美食，可說是創意及噱頭十足。

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▲雲豹推出「牛排主題日」，場邊主廚現切高檔牛排噱頭十足。（圖／TPBL職籃提供）

開賽國王由3大主力林書緯、沃許本及曼尼高攜手出擊，上半場在3人都攻下12分領軍下，國王以57比52小幅領先。

但此戰地主雲豹也夠爭氣，即便陣中王牌砍將克羅馬因私人事務暫時離台，但高錦瑋、林信寬兩位中華隊國手延續先前亞洲盃資格賽好表現，此戰率隊衝鋒陷陣，一路與聯盟龍頭抗衡激鬥，3節打完雙方戰成82比82局面。

末節雙方持續拉鋸態勢，終場前4分31秒林信寬切入強勢完成3分打，雲豹拉開4分領先，但國王幸運打板三分球再度緊咬1分差，隨後林書緯兩罰一中，雙方再度戰成97平。

終場前2分14秒，國王簡祐哲飆進三分球，讓球隊取得3分領先，雲豹艾吉終場前43.2秒關鍵補籃，讓球隊追到僅1分差距。

終場前19.4秒雲豹取得關鍵球權，陳俊男在終場前7.5秒空手切上籃讓國王3分超前，雲豹喊出暫停後又喊短暫停，在剩下6.1秒的最後一波進攻，高錦瑋高難度三分球出手涮框而出，國王驚險以3分收勝止敗。

▲雲豹林信寬延續中華隊火燙手感，全場攻下24分、4助攻、4抄截。（圖／TPBL職籃提供）