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替中華男籃拚下2連勝粉碎質疑　高錦瑋：我相信自己的努力

▲結束中華男籃國際賽，高錦瑋馬不停蹄回歸母隊雲豹主場賽事。（圖／記者杜奕君攝）

▲結束中華男籃國際賽，高錦瑋馬不停蹄回歸母隊雲豹主場賽事。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

本次中華男籃在亞洲盃資格賽第3階段，接連擊敗菲律賓、香港，拿下精彩2連勝。其中隸屬TPBL職籃台啤永豐雲豹的主力控衛高錦瑋，在場上飆速穿梭奮戰，也粉碎外界質疑。高錦瑋表示，「從我打球開始，質疑從來沒少過，但我知道我花了多少時間訓練，我相信自己的努力！」

攤開本季TPBL職籃數據排行榜，除了林書豪表現一支獨秀外，高錦瑋幾乎成為數據榜上，唯一能和林書豪一較高下的台灣本土戰將。

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高錦瑋本季平均能繳出17.9分、5.2籃板、6.5助攻、2抄截，整體三分球命中率也有33.6%的水準演出。

高錦瑋表示，「我知道外界會對我有很多質疑，但我知道自己花了多少時間在訓練，我相信我的努力，這些質疑的聲音不會擊敗我！」

不過小高強調，「個人獎項對我來說其次，重點還是放在球隊贏得勝利，如果有機會爭取當然還是會很開心，因為能和林書豪一同競爭，這是我從來沒想過的事，從小我就看『林來瘋』長大，沒想到過了幾年能和他在場上較勁。」

高錦瑋也說，「林書豪帶給亞洲球員希望，讓我們知道原來亞洲人能達到這種高度，後面包括富樫勇樹、河村勇輝等人的出現，都讓我在未來有挑戰更高層級的動力。」

談到此次替中華男籃拿下2連勝，高錦瑋表示，「這對我來說是非常棒的回憶，因為能在主場擊敗強敵菲律賓，雖然對香港之戰，上半場被教練點醒我們沒準備好要打這場仗，但後來也靠著林信寬上來建功，很開心他能有這樣的表現。」

談到接下來中華男籃將在外卡賽交手泰國與關島，爭取亞洲盃正賽門票，高錦瑋也喊話有高度意願參賽，「能進入中華隊，我就是希望展現態度與拚勁，或許我不會是主力得分點，但份內的工作我一定會認真做好。」

▲中華男籃阿巴西、林庭謙。（圖／取自FIBA官網）

▲高錦瑋（前排左二）此次為中華男籃打出亞洲盃資格賽2連勝佳績。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 高錦瑋中華男籃中華隊台啤永豐雲豹外卡賽台籃亞洲盃資格賽

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