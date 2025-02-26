領航猿前進東超4強　力拚百萬美金冠軍獎金

▲領航猿前進東超4強，將力拚百萬美金冠軍獎金 。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿於3月7日至9日前進澳門新濠影滙出戰東亞超級聯賽(East Asia Super League)四強決賽，將與日本B.LEAGUE強權琉球黃金國王、2023-24 B.LEAGUE總冠軍廣島蜻蜓與上個賽季P.LEAGUE+總冠軍新北國王爭奪冠軍金盃與百萬美元冠軍獎金。

四強賽領航猿將在3月7日晚上9點出戰小組賽排名B組第一的琉球黃金國王，兩支主打團隊籃球的隊伍將正面對決，琉球陣中擁有沖繩當地出生的明星後衛岸本隆一，曾獲選B.LEAGUE 2022-23賽季總冠軍賽最有價值球員，不僅是琉球主力控球後衛，更是球隊重要精神領袖。

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岸本隆一本賽季曾於12月25日面對新北國王比賽中，以6顆三分球攻下20分擊退新北國王，經驗豐富的岸本隆一，與年度MVP盧峻翔的球星對決將成為眾所期待的一幕，領航猿主力後衛白曜誠與岸本隆一的對位也將成為一大看點。

禁區雙塔洋將庫利(Jack Cooley) 搭配歸化球員柯克(Alex Kirk)的厚實身材與腳步，勢必會帶給領航猿一大挑戰；伯朗(Alec Brown)、葛拉漢(Treveon Graham)與琉球鋒線搖擺人洋將勞(Vic Law)與阿魯馬(Keve Aluma) 的得分互轟，同樣是左右戰局的關鍵。而在東超賽制僅能登錄兩位洋將的情況下，兩隊教練團如何安排陣容應戰，場上的鬥智更是令人期待。

▲領航猿一哥盧峻翔此次將領軍力拚東超總冠軍 。（圖／領航猿提供）

四強賽勝隊能夠晉級3月9日冠軍賽，敗隊則進入季軍賽，領航猿將面對新北國王或廣島蜻蜓，若迎戰國王將成為臺灣球迷眾所期待的「臺灣第一」頂尖對決，無論是話題或是勝負都將成為話題焦點，勢必會在澳門引發一場激烈決戰；面對廣島蜻蜓，則有機會報小組賽一箭之仇，領航猿先前對戰蜻蜓二連敗，能否成功取勝也會是看點之一。

展現領航猿大家庭一面，「桃園巨蛋里長伯」領航猿MC宜柏與Pilots Crew成員油米、祤鍹、可暄、依沛、Ruka與琁琁一同前進澳門，將在現場橙客球迷一同為領航猿熱血吶喊，不少熱情球迷更自掏腰包包票，準備與球隊並肩作戰！

東超小組賽領航猿主場兩戰創下場均5000人入場紀錄，現場氛圍與活動規劃受到各界高度肯定，小組賽最後一場面對香港東方關鍵晉級戰上，更是靠著全場球迷的努力吶喊，順利拿下勝利，期待在澳門延續主場氣勢，一起成為球員最強大的後盾。

東超四強賽結束後，3月底領航猿將持續征戰亞洲籃球冠軍聯賽－東亞區資格賽(Basketball Champions League Asia-East，簡稱：BCL Asia-East)，與來自馬來西亞、印尼與蒙古等地球隊爭奪BCL Asia正賽門票。領航猿資格賽主場將在4月26日至4月29日於新莊體育館舉行。

▲領航猿Pilots Crew此次也將前進東超澳門4強戰 。（圖／領航猿提供）