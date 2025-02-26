快訊／唐西奇遭交易後首度交手獨行俠　賽前老戰友厄文送上大擁抱

記者杜奕君／綜合報導

當代NBA最震撼交易，「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）被交易送往洛杉磯湖人後，台灣時間26日首度對決前東家達拉斯獨行俠。此戰賽前唐西奇與前隊友的互動也格外引發關注，賽前唐西奇一一和老戰友們擁抱致意，特別是後場明星搭檔厄文（Kyrie Irving）也向唐西奇獻上大大擁抱，感情可說相當融洽。

▲唐西奇被交易到湖人後首度對決前東家獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

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上季才幫助獨行俠打入年度總冠軍賽，身為獨行俠一手培養的聯盟頂尖球星唐西奇，在本季球員交易大限前無預警被送往湖人，震撼全球體壇，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）也遭受大量抨擊、質疑，認為獨行俠徹底做了一筆賠本交易。

今日獨行俠作客交手湖人，賽前美國媒體就捕捉到在唐西奇賽前熱身練投時，哈里森「偷瞄」這位昔日球隊頭號大將的畫面，一舉一動都被放大鏡檢視捕捉，模樣可說相當有趣。

唐西奇本人則並未有太大情緒起伏，此戰依舊先發上陣，並在賽前中圈跳球時，和獨行俠這批老戰友們一一擁抱致意，其中厄文更是老練做出兩人熟悉打氣手勢，隨後並給上大大擁抱。

至於唐西奇交易案另一主角，「一眉」戴維斯（Anthony Davis）此戰則依舊因傷無法上陣，首節湖人球團也特別播放向戴維斯致意影片，感念這位奪冠主戰長人為紫金軍團付出的一切貢獻。

▲唐西奇賽前與老戰友厄文互動擁抱。（圖／達志影像／美聯社）