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活塞最強新一哥誕生！　康寧漢轟32分創隊史10年來首度7連勝

記者杜奕君／綜合報導

底特律活塞本季成為東區最大「黑馬」，25日在明星後衛康寧漢（Cade Cunningham）猛砍32分、9籃板、7助攻、3抄截帶領下，汽車城大軍在主場以106比97撂倒西區強敵洛杉磯快艇，勇奪隊史近10年來首度「7連勝」佳績。目前活塞戰績32勝26敗，排名東區第6位，處於季後賽安全名單之內。

活塞本季在康寧漢終於展現球隊期待的領袖氣質，率隊打出重建新希望，近期更是拉出一波連勝佳作，今日面對近況不佳的快艇，活塞直到第3節都還與對手呈現拉鋸，但此節尾聲一波8比0攻勢，終於讓活塞取得雙位數領先優勢。

快艇末節仍未放棄追分，終場前2分22秒射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）飆進三分彈追到僅剩5分落後，但活塞少主康寧漢此時展現球星價值，先是兩罰俱中，隨後又在終場前1分6秒飆進石破天驚三分彈奠定勝果，最終快艇追分功虧一簣，活塞就以9分之差勝出，贏得近期7連勝。

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活塞上次隊史寫下7連勝，已經得追溯至2014-15賽季，相隔10年後再次寫下7連勝壯舉，且連勝紀錄還可能持續推進。

輸球的快艇雖有6人得分上雙，但仍難逃3連敗命運，此戰「大鬍子」哈登（James Harden）拿下18分、12籃板、5助攻，祖巴奇（Ivica Zubac）13分、15籃板、3阻攻。

▲國王拉文、活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞一哥康寧漢（右）率隊寫下10年來首度7連勝佳績。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA活塞康寧漢7連勝Cade Cunningham

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