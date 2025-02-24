36歲「微笑球后」還在拚！　曾雅妮從年輕球員身上看見打球初衷

▲鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽讓曾雅妮、申智愛睽違10年再度在台灣對決。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

昔日曾登上世界第1榮耀的台灣「微笑球后」曾雅妮，24日出席TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽的賽事啟動記者會，此次參賽名單一大焦點，就是曾雅妮將和另一位前世界球后申智愛將闊別10年後再次於台灣對決。曾雅妮也透露，「現在自己比較資深，很多年輕選手其實都不認識，但是從她們的身上，也找到了過往年輕時開心打球的初衷。」

為準備此次鴻海女子職業高球賽，曾雅妮日前回到美國積極備戰訓練，前兩天才返台進行最後準備，此次她和相識將近20年的申智愛，也特別來台參賽，兩人也在記者會上訴說彼此堅定友情，除了感性擁抱外，上午也一同進行練習賽，這幾天曾雅妮也會盡地主之誼，帶著申智愛吃飯逛逛。

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▲曾雅妮、申智愛好交情，兩人在記者會上也熱情擁抱。（圖／記者杜奕君攝）

今年將滿36歲的曾雅妮笑說，「現在我是這次賽事最資深的選手，很多年輕球員其實都不認識，和我同期的選手大多數都已經退休，但看見這些年輕球員，更讓我想起當初為何打球的初衷。」

談到自己2025年的賽季規劃，曾雅妮則透露，「打完鴻海高球賽後，就會先返回美國訓練，確定4月下旬的LPGA雪佛龍錦標賽將會參賽，但在這之前會先找幾場周一資格賽參賽備戰，也持續培養比賽感覺。」

▲曾雅妮在結束此次賽事後，將返美持續備戰。（圖／記者杜奕君攝）