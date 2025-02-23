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這才是金童！唐西奇轟32分加盟湖人代表作　斬斷金塊9連勝

記者杜奕君／綜合報導

雖然先前加盟洛杉磯湖人後一度表現低迷，但「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）23日作客交手強敵丹佛金塊之戰，繳出加盟紫金軍團至今代表作，全場狂轟32分、10籃板、7助攻、4抄截，加上詹姆斯（LeBron James）25分、9籃板、5助攻、3阻攻，攜手率領湖人以123比100大勝金塊。

湖人在本季球員交易大限前，完成唐西奇加盟驚天交易，不過這位金童來到洛城後，整體進攻表現卻是不如預期，前3戰平均僅有14.7分、6.7籃板、5.3助攻，低迷表現也讓外界熱議不斷。

但今日唐西奇在對上西區強權金塊之戰，總算找回應有火力表現，首節個人就獨砍16分，上半場攻得19分，率領湖人以63比54取得領先。

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下半場金塊靠著一哥「小丑」約基奇（Nikola Jokic）領軍追分，加上衛斯布魯克（Russell Westbrook）板凳挹注火力緊咬比分，不過湖人3節打完仍以9分領先。

末節湖人持續擴大領先優勢，雖然此戰表現優異的八村壘因背傷退場，但金塊單節僅有13分進帳下，最終湖人就以23分之差大勝。

湖人此戰共4人得分突破20分大關，除了唐西奇繳出穿上紫金戰袍後代表作，單場猛轟32分、10籃板、7助攻、4抄截外，詹皇25分、9籃板、5助攻、3阻攻，里夫斯（Austin Reaves）23分、4籃板、7助攻，至於因背部拉傷提前退場的八村壘則有21分、4助攻。

主場慘敗的金塊方面，全場雖有6人得分上雙，約基奇拿下12分、13籃板、10助攻演出大三元，戈登（Aaron Gordon）24分、5籃板、4助攻，主控莫瑞（Jamal Murray）19分、6助攻、2抄截，衛斯布魯克替補也有17分貢獻，但此戰完全被湖人火力秀打爆，金塊9連勝遭斬斷，也吞下2月份團隊首敗。

▲湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人唐西奇砍下32分，斬斷金塊9連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 唐西奇湖人詹姆斯詹皇NBA金塊9連勝約基奇

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