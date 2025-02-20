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快訊／馬建豪驚天爆扣　中華男籃半場2分領先強敵菲律賓

▲中華男籃阿巴西、林庭謙、馬建豪。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃馬建豪上半場有精彩爆扣美技。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃20日晚間19時在主場台北和平籃球館對戰強敵菲律賓，中華隊展現強悍士氣，上半場靠著阿巴西、林庭謙雙槍出擊，分別砍下13分及12分，加上馬建豪底線切入驚天爆扣，半場打完以47比45領先強敵菲律賓。

開賽中華隊靠著曾祥鈞兩罰俱中，林庭謙三分冷箭破網，取得5比0領先開局，但隨後中華隊禁區大將高柏鎧開賽僅2分47秒苦吞個人第2犯。

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不過中華隊靠著陳冠全、盧峻翔以及阿巴西接連飆進三分球，隨後林庭謙更是連續兩次強勢切入得手，加上陳冠全籃下強攻得手，首節打完中華隊靠著林庭謙單節獨拿9分帶領下，以22比20領先。

▲中華男籃阿巴西、林庭謙、馬建豪。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃阿巴西上半場砍下13分。（圖／取自FIBA官網）

次節開打後，中華隊又靠阿巴西大演個人秀，趁勢取得32比20大幅領先。中華隊小將馬建豪半場終了前3分49秒底線切入爆扣，令全場士氣沸騰。

但菲律賓人氣球星拉莫斯雖飆進三分彈，不過盧峻翔馬上強勢切入回應，但拉莫斯又是抄球雙手爆扣，讓菲律賓追到42比47。拉莫斯隨後又是三分球破網，但半場中華隊仍以47比45領先。

▲中華男籃阿巴西、林庭謙、馬建豪。（圖／取自FIBA官網）

▲林庭謙擔綱主控，上半場也有12分進帳。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃阿巴西林庭謙馬建豪台籃亞洲盃男籃資格賽

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