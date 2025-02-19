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連林信寬的份一起拚！　高錦瑋主場抗菲要打出態度

▲中華藍賀丹、賀博、高錦瑋、林秉聖、高柏鎧、圖奇 。（圖／籃協提供）

▲高錦瑋喊話要打出中華隊的拚勁與態度給球迷看。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

亞洲盃男籃資格賽第3階段，中華男籃將在20日於主場台北和平籃球館迎戰強敵菲律賓，由於第1階段兩隊交手，菲國男籃在主場大勝53分，也讓此次主場出賽的中華隊有著不小的復仇壓力。高錦瑋就表示，「明天因為林信寬不會登錄，因此要連他的份一起努力，希望展現出拚勁與態度給台灣球迷看。」

中華男籃目前在亞洲盃資格賽前兩階段累積1勝3敗，本階段在23日客場對上香港之戰格外重要，只要贏球就能取得「外卡賽」門票，至於明日對上菲國之戰，則是要爆前次交手狂輸53分之仇。

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中華隊明日12人登錄名單也幾乎底定，先發5人包括劉錚、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞以及高柏鎧，至於雷蒙恩、林正、陳又瑋以及林信寬，明日對上菲律賓之戰預計將不會登錄。

林信寬表示，「上次對上菲律賓那場比賽我有打，這次回到主場當然很想雪恥，不過教練透露我對香港之戰有機會上場，到時會努力展現此次集訓的結果。」

在母隊台啤雲豹就是「哥倆好」的高錦瑋則表示，「明天要連林信寬的份一起拚，上次對上菲律賓真的輸太多，那場比賽拼勁和態度都不如對手，這次回到主場一定要展現好的一面，努力打給球迷看。」

中華隊除了上述先發5人外，明日對上菲律賓預計還將登錄包括阿巴西、馬建豪、高錦瑋、陳冠全、藍少甫、周桂羽以及游艾喆等7人，希望全力捍衛主場勝利。

▲中華男籃林信寬此次獲得遞補入選中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

▲林信寬明天對上菲律賓之戰預計將不會登錄。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 中華男籃高錦瑋林信寬台籃亞洲盃男籃資格賽

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