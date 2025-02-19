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快訊／中華男籃主場抗菲　先發5虎及12人名單正式曝光

▲中華男籃劉錚、林秉聖，菲律賓男籃索托、拉莫斯。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃主場抗菲，「台灣飛人」劉錚領銜先發。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃將於20日進行亞洲盃男籃資格賽第3階段，主場台北和平館對上強敵菲律賓之戰，中華男籃明日「12人名單」曝光之外，先發5虎也幾乎大致底定，包括劉錚、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞以及歸化大將高柏鎧，將有望領銜出擊抗菲。

在亞洲盃資格賽前兩階段合計1勝3敗的中華男籃，在第3階段將先於20日主場迎戰菲律賓、23日客場交手香港，其中對上香港之戰只要贏球，就能取得後續外卡賽資格。

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雖然明日主場對上菲律賓之戰，可能無關最終勝敗排名，但由於去年2月在資格賽第1階段，中華隊客場交手菲律賓狂輸「53分」，因此明日主場一役攸關顏面問題，中華隊諸將也普遍喊話要討回面子，希望在主場贏得勝利。

據了解，中華男籃明日對上菲律賓12人名單以及先發5人大致底定，先發5人包括主控林庭謙、得分後衛「台灣飛人」劉錚、小前鋒則是PLG職籃MVP「夜王」盧峻翔，大前鋒則由旅日好手曾祥鈞擔綱，先發中鋒則毫無疑問讓高柏鎧扛下。

至於另外7位登錄球員，包括阿巴西、馬建豪、高錦瑋、陳冠全、藍少甫、周桂羽以及游艾喆。至於雷蒙恩、陳又瑋、林正以及林信寬等4人，明日對上菲律賓則預計不會登錄上陣。

▲亞運男籃中華隊林庭謙。（圖／記者林敬旻攝）

▲林庭謙此次將扛起中華隊先發主控重任。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華男籃中華隊菲律賓林庭謙劉錚盧峻翔高柏鎧曾祥鈞雷蒙恩游艾喆

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