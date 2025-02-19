快訊／中華男籃主場抗菲　先發5虎及12人名單正式曝光

▲中華男籃主場抗菲，「台灣飛人」劉錚領銜先發。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃將於20日進行亞洲盃男籃資格賽第3階段，主場台北和平館對上強敵菲律賓之戰，中華男籃明日「12人名單」曝光之外，先發5虎也幾乎大致底定，包括劉錚、林庭謙、盧峻翔、曾祥鈞以及歸化大將高柏鎧，將有望領銜出擊抗菲。

在亞洲盃資格賽前兩階段合計1勝3敗的中華男籃，在第3階段將先於20日主場迎戰菲律賓、23日客場交手香港，其中對上香港之戰只要贏球，就能取得後續外卡賽資格。

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雖然明日主場對上菲律賓之戰，可能無關最終勝敗排名，但由於去年2月在資格賽第1階段，中華隊客場交手菲律賓狂輸「53分」，因此明日主場一役攸關顏面問題，中華隊諸將也普遍喊話要討回面子，希望在主場贏得勝利。

據了解，中華男籃明日對上菲律賓12人名單以及先發5人大致底定，先發5人包括主控林庭謙、得分後衛「台灣飛人」劉錚、小前鋒則是PLG職籃MVP「夜王」盧峻翔，大前鋒則由旅日好手曾祥鈞擔綱，先發中鋒則毫無疑問讓高柏鎧扛下。

至於另外7位登錄球員，包括阿巴西、馬建豪、高錦瑋、陳冠全、藍少甫、周桂羽以及游艾喆。至於雷蒙恩、陳又瑋、林正以及林信寬等4人，明日對上菲律賓則預計不會登錄上陣。

▲林庭謙此次將扛起中華隊先發主控重任。（圖／記者林敬旻攝）