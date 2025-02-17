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太拖戲！NBA明星賽新制惹負評　美媒批凱文哈特鏡頭比柯瑞多

▲NBA全明星賽，柯瑞、凱文哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA全明星賽新制上路，地主球星柯瑞如願捧回最終MVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA在2025年全明星賽採取全新賽制，最終由明星賽主辦地金州勇士超級球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）領軍的「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）OG隊奪冠，柯瑞也如願拿下生涯第2座明星賽MVP。不過此次的全新賽制，加上冗長的造勢、表揚場面，都讓外界負評不斷，甚至有美國媒體表示，「自己看到凱文哈特（Kevin Hart，本屆明星賽主持人）的鏡頭，都比柯瑞還多了！」

NBA此次明星賽將24名入選的明星球員，平均分成3隊，加上新秀挑戰賽脫穎而出的隊伍，共4支球隊兩兩一組，進行單淘汰，每場先拿40分的隊伍贏得勝利。脫穎而出的兩隊則在冠軍賽交手，同樣是先拿下單場40分的隊伍奪勝。

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不過此次賽制雖然創新，卻也引來不小批評聲浪，除了40分對於這些明星好手來說實在太過容易，比賽才剛剛進入高潮就可能迎來結束。

另外在比賽過程安插了太多活動，例如決賽在歐尼爾隊以11比1領先之際，突然安插了向4位賽事播報、評論員致意的活動，讓賽事熱度驟降且儀式冗長，在結束後，球員又得重新趕緊熱身，增加了受傷風險，球迷觀賽體驗也被打斷。

勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）就發文糗了這樣的狀態表示，「有誰知道決賽什麼時候開始嗎？」

另一名記者柏古特（Gerald Bourguet）也在社群發文寫道，「很抱歉，但今年的問題不在於球員，而是其他所有方面，賽事不斷遭到停頓，相關儀式、評論員等等花俏的場面，除了籃球之外的所有東西，TNT的製作團隊都一股腦地加入其中，感覺就像是故意要搞砸的。」

雖然此次知名喜劇紅星凱文哈特擔任全明星賽主持人一職，他也不斷嘗試炒熱氣氛，包括不斷和歐尼爾、巴克利等人互動逗話，但卻也有美國媒體不滿表示，「在全明星賽看到凱文哈特的鏡頭，都快比柯瑞還多了！」顯然對於此次全明星賽太多周邊包裝，忽略了球員與賽事本質感到不滿。

平心而論，在近年來觀眾「胃口」不斷被養大情況下，明星賽如何兼顧觀賞性與強度，成為NBA不斷評估檢討焦點，特別是近年來越來越多球員對於明星賽的態度不再重視，希望獲得更多充足休息時間，都讓聯盟在這一年一度的籃球盛宴是煞費苦心，但最終仍是吃力不討好局面。

本季的全新賽制，就大方向來說確實令人耳目一新，但如何優化相關賽制，包括周邊活動的串場及配合，讓球迷在觀賽之餘仍有一定娛樂性，這或許也將是NBA官方後續所要努力之處。

▲NBA全明星賽，柯瑞、凱文哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA全明星賽找來喜劇紅星凱文哈特擔任主持人，但整體賽事仍出現不少負評。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA全明星賽柯瑞凱文哈特咖哩大神

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