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快訊／飛過汽車＋4灌滿分！　麥克朗NBA灌籃大賽史無前例3連霸

記者杜奕君／綜合報導

NBA全明星周最受矚目的「灌籃大賽」，16日壓軸登場，過去兩屆都拿下冠軍的奧蘭多魔術發展聯盟後衛麥克朗（Mac McClung），此次挑戰史無前例「3連霸」大業。麥克朗不負眾望，首冠就飛過汽車完成驚人爆扣，前兩灌都拿下滿分50分，晉級決賽後麥克朗又是展現超猛滯空能力，最終以4灌都拿下50分滿分，勇奪史上首次扣籃大賽冠軍3連霸。

▲魔術麥克朗超猛扣籃美技，完成史無前例灌籃大賽冠軍3連霸。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術麥克朗超猛扣籃美技，完成史無前例灌籃大賽冠軍3連霸。（圖／達志影像／美聯社）

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首輪壓軸登場的麥克朗，直接出大招讓助手開著一台汽車進入球場，隨後更由助手開啟天窗端球，麥克朗飛越過汽車後，直接從胯下接過籃球後拉起直接雙手倒灌，一次就順利完成這超高難度扣籃，也讓他拿下完美的50分滿分。

第2灌麥克朗又在助手籃下端球，制空背對籃框情況下轉身將近180度，將球狠狠灌進籃框，再度拿下50分滿分，前兩灌合計是完美的100分晉級決賽。

昨天剛剛拿下新秀挑戰賽MVP殊榮的聖安東尼奧馬刺新秀卡瑟爾（Stephon Castle），他在首輪賽事以一記空中轉體大車輪，一氣呵成的瀟灑灌進47.2分。第2灌卡瑟爾選擇由助手拋球後，砸板空中轉體大車輪反扣順利完成，此次美技拿下47.8分，總分95分同樣晉級最終決賽。

至於芝加哥公牛新秀前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）在首輪失利僅拿40分後，第2灌利用助手籃板側邊雙手倒灌，拿下47.4分。

密爾瓦基公鹿小傑克森（Andre Jackson Jr.）則明顯緊張過度，連續兩灌都在時間到點前倉促出手，前兩灌分別為43.8分、45分。

進入決賽後，卡瑟爾率先上場，由助手籃下擦板投進後，卡瑟爾在空中接球後胯下倒灌，拿下49.6分。

至於麥克朗則大秀創意，由助手原地轉圈端球，麥克朗飛過助手後，左手先將另一名踩在梯子上的球用左手扣進，隨後再將空中取得的籃球右手灌進，同樣拿下滿分殊榮。

每次扣籃都表現精彩的卡瑟爾，決賽第2灌則是背後繞球後，空中轉體左手將球塞入籃框，順利拿下50分滿分。

至於麥克朗決賽最後一灌，請出克里夫蘭騎士明星長人莫布里（Evan Mobley）站在加高平台上，麥克朗飛過莫布里後，先將球敲了籃框滯空，隨後雙手將球狠狠扣進，順利拿下50分，以4灌滿分的完美表現，成為NBA史上首次冠軍3連霸大業，成為史上最強扣籃王。

▲魔術麥克朗超猛扣籃美技，完成史無前例灌籃大賽冠軍3連霸。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術麥克朗本次4記扣籃都拿下完美50分表現。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灌籃大賽扣籃大賽麥克朗3連霸Mac McClung

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