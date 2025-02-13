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最狂金塊藍箭俠　莫瑞轟生涯新高55分不忘力捧丹佛球迷

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊13日以132比121撂倒波特蘭拓荒者，其中當家主控「藍箭俠」莫瑞（Jamal Murray）全場狂飆生涯新高55分外帶4籃板、5助攻、2抄截，成為贏球頭號功臣。賽後莫瑞不忘感謝丹佛主場球迷，他強調，「自己很興奮能以籃球為職業，我能為全世界最棒的球迷效力，還能要求什麼呢？」

近況火燙的金塊今日主場迎戰拓荒者，此戰主力控衛莫瑞手感火燙，上半場就轟進6記三分球在內的30分，雖然拓荒者一路緊咬，但莫瑞全場延續超狂準度，最終以36投20中飆出生涯新高55分，搭配當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）的26分、15籃板、10助攻全能大三元演出，最終金塊順利以11分之差在主場贏球。

莫瑞除了寫下個人生涯新高單場得分紀錄外，「單場55分」也是隊史單場第3高的得分紀錄，過去湯普森（David Thompson）在1978年所寫下的單場73分，至今高懸超過45年仍是隊史之最，至於次高的則是約基奇在去年時，所締造的單場56分。

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賽後莫瑞受訪時強調，自己很興奮能以籃球為職業，我能為全世界最棒的球迷效力，還能要求什麼呢？」

金塊在贏下此戰後，近期狂掃8連勝，目前36勝19敗排名西區第3位，但距離第2位的曼菲斯灰熊僅剩半場勝差。

莫瑞則在此戰個人數據大進補下，開季至今場均來到21分、3.9籃板、6.1助攻、1.5抄截，整體投籃命中率則有47.1%的高水準演出。

▲金塊莫瑞狂砍個人生涯單場新高55分。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊莫瑞狂砍個人生涯單場新高55分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 莫瑞金塊藍箭俠55分NBAJamal Murray

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