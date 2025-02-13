罕見！勇士柯瑞關鍵罰球失手　厄文轟42分捍衛獨行俠主場勝

記者杜奕君／綜合報導

昔日「浪花兄弟」再度對決！「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）13日率領金州勇士前進達拉斯獨行俠主場踢館，此戰下半場一度陷入雙位數落後的勇士，決勝期靠著柯瑞外線猛飆一度逆轉超前，不過柯瑞關鍵時刻錯失罰球超前機會，加上巴特勒（Jimmy Butler）要命進攻犯規，最終獨行俠成功以111比107捍衛主場勝利。

▲獨行俠厄文砍下42分，領軍捍衛主場勝利。（圖／達志影像／美聯社）

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賽前處於2連勝的勇士今日作客挑戰獨行俠，此戰兩軍上半場一路呈現拉鋸，地主獨行俠僅以57比56微幅領先勇士。

不過第3節獨行俠明星主控厄文（Kyrie Irving）開始發威，一度連續投進3顆三分球，讓球隊取得雙位數領先優勢。

不過勇士靠著柯瑞以及日前剛剛加入的巴特勒攜手追分，終場前3分31秒，勇士一哥柯瑞回神三分彈破網，讓灣區大軍逆轉1分超前。

此時厄文先要到3罰且全數命中，但柯瑞隨即上籃得手，兩隊再度戰成平手。不過終場前1分47秒厄文飆進關鍵三分球，勇士先靠巴特勒禁區得手追成1分差。

不過終場前37.3秒，柯瑞站上罰球線，在首罰命中追平比分下，第2罰卻意外失手，終場前25.6秒獨行俠馬歇爾（Naji Marshall）拋射得手再度領先，勇士巴特勒強勢切入，但厄文成功製造對手進攻犯規，最後獨行俠再靠克里斯蒂（Max Christie）兩罰奠定勝果，最終4分之差贏球捍衛主場勝利。

此戰獨行俠以厄文拿下全場最高42分外帶7籃板，湯普森（Klay Thompson）17分、7籃板、2阻攻，克里斯蒂也有17分、5籃板、4助攻。

勇士方面，柯瑞拿下25分、5籃板、8助攻、2抄截，巴特勒則有21分、9籃板、7助攻。

▲勇士柯瑞關鍵時刻罰球意外失手，錯失領先機會。（圖／達志影像／美聯社）