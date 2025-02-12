快訊／台籃揚威！領航猿、國王勇闖東超4強　拚冠軍獎金100萬美金

▲新北國王林書緯頂住壓力，幫助球隊勇闖東超4強。（圖／東超提供）

記者杜奕君／台北報導

新北國王12日在頭號大將林書豪因腿傷缺陣情況下，在東超聯賽小組賽最終關鍵戰役，經過兩度延長苦戰後，最終106比96擊退來訪的PBA菲律賓職籃馬尼拉電氣，國王也確定拿下最後一張東超4強門票，將和桃園璞園領航猿攜手前進本屆東超澳門4強決賽，爭取總冠軍以及高達100萬美金，折合台幣約3280萬元的冠軍獎金。

在日前領航猿率先於A組出線，隊史首度參賽就勇闖東超4強後，國王今日在天母體育館將士用命，即便林書豪因大腿拉傷缺陣情況下，國王克服前3節雙位數落後，一路與對手纏鬥至2度延長，最終在桑尼狂砍31分、12籃板，奧帝24分，林書緯19分、7助攻，曼尼高也有19分、14籃板、2抄截通力合作下，國王最終10分之差收下勝利，也確定挺進本屆4強。

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國王贏球後，確定以B組第2名身份晉級4強，B組龍頭則為琉球黃金國王，至於廣島蜻蜓則拿下A組第1名，領航猿則是A組第2晉級4強。

接下來東超4強戰將於3月7日在澳門開打，兩支台灣球隊將不會在4強碰頭，領航猿將交手琉球黃金國王，國王則碰頭廣島蜻蜓，勝隊將在9日總冠軍賽交手，爭奪總冠軍及高達100萬美金的高額冠軍獎金。

▲桃園璞園領航猿日前也確定晉級東超4強。（圖／東超提供）