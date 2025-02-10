2025年國標舞亞巡賽　25地區350位好手小巨蛋登場

▲2025年國標舞亞巡賽將於2月28日在台北小巨蛋盛大舉行。（圖／中華民國國際運動舞蹈發展協會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025年國標舞亞巡賽將於2月28日在台北小巨蛋盛大舉行，這是台灣規模最盛大、賽事等級最高的國標舞正式公開賽事。由台北市政府體育局及社團法人中華民國國際運動舞蹈發展協會共同主辦，來自25個國家及地區，約350位世界級好手將齊聚臺北，爭奪約新臺幣330萬元的高額總獎金。

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本次賽事吸引了來自台灣、澳洲、加拿大、中國、愛沙尼亞、德國、冰島、義大利、日本、立陶宛、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、新加坡、西班牙、斯洛維尼亞、南韓、泰國、烏克蘭、英國、挪威、哈薩克、美國及香港特別行政區等地的舞林高手參賽。加上全台500位選手報名，總計近千名選手將以舞技撼動臺灣。

體育局局長王泓翔表示，「此賽事讓臺灣與國際緊密接軌，充分展現臺灣國標舞的實力與魅力，意義深遠，也期待能有更多市民前來支持與觀賞精彩比賽。」他還提到，2025年雙北世壯運將於5月盛大舉行，報名截止日為2月17日，歡迎年滿30歲的市民踴躍參賽。

社團法人中華民國國際運動舞蹈發展協會劉順益理事長透露，今年賽事除了精彩比賽外，還有新突破：將主場地轉換方向，並邀請10人樂團現場演出，讓觀眾有全新的觀賽視野及體驗不同以往的舞蹈競賽結合音樂之饗宴。

協會秘書長陳媦娟也說明，今年為響應ESG環保愛地球，所有賽事拍照背板、指示看板等製作物都以瓦楞紙製作，更利於回收再應用，以實際行動支持環保。

記者會上，國內不同年齡層的優秀舞者也小露精湛舞技，包括臺灣的職業拉丁全國冠軍陳楊奕與高聖玟、職業摩登全國冠軍林長宏與李文萱、2025英國UK大賽U21新星摩登前12名的藍郁翔與劉靜、英國UK大賽19歲新星組拉丁第三名的王子綸與錡子媗，以及目前居留在臺灣的白俄羅斯籍業餘摩登冠軍選手Danila Tyasto & 謝妮橖。

此外，小朋友選手們也不遑多讓，包括7歲的薛有彤、9歲的陳昱喬、呂昀珊、顏子嫣及14歲的陳宣妤表演恰恰恰，12歲的韋思綺、15歲的楊絜函兩位極有潛力成為台灣國標舞明日之星。