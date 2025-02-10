獵鷹「金神連線」飆54分　終結領航猿5連勝

▲獵鷹飛雷神領軍主場2連勝。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

暫居PLG職籃例行賽1、2名的桃園璞園領航猿、台南台鋼獵鷹9日對決，主場的獵鷹雙洋將表現出色，鉑金轟下28分、12籃板，飛雷神26分、7籃板、8助攻，本土主力控衛谷毛唯嘉也有16分、4籃板、4助攻，加上只讓領航猿王牌盧峻翔拿下12分，最終獵鷹101比94主場揚威，順利終止領航猿5連勝。

本季過去5次交手僅拿1勝，獵鷹9日在主場迎戰領航猿，雖然是「背靠背」出賽，但獵鷹土洋戰力表現出色，一路與龍頭領航猿緊咬不放，包括鉑金、飛雷神、谷毛唯嘉以及謝宗融都有出色發揮，加上外籍生蓋比決勝期一次精彩爆扣，最終獵鷹就在主場拿下2連勝。

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▲谷毛唯嘉幫助獵鷹擊退龍頭領航猿。（圖／PLG提供）

此戰獵鷹以鉑金28分、12籃板領銜，飛雷神26分、7籃板、8助攻，谷毛唯嘉16分、4籃板、4助攻，本季表現搶眼的本土長人謝宗融則有10分、8助攻。

▲領航猿盧峻翔此戰火力被壓縮僅拿12分。（圖／PLG提供）

遭斬斷5連勝的領航猿方面，伯朗拿下28分、14籃板，瓊斯26分、10籃板，盧峻翔12分、5籃板、3助攻、2抄截。

領航猿雖然輸球，但目前13勝4敗仍領先排名第2位的獵鷹有3場勝差，獵鷹拿下近期2連勝後，目前戰績為9勝6敗。

▲獵鷹鉑金持續捍衛禁區繳出穩定表現。（圖／PLG提供）