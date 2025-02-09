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法國男籃戰將看台灣職籃　莫爾曼喊話要打出「有層次的快攻」

▲戰神莫爾曼。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神莫爾曼認為台灣職籃的球風確實相當快速。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神洋將莫爾曼，9日在來台後第2戰繳出優質表現，全場26分、13籃板領軍拿下2連勝。昔日曾是法國男籃一員，在歐洲聯賽也曾幫助球隊寫下冠軍2連霸佳績。莫爾曼表示，「台灣籃球風格真的很快，但歐洲有更多系統與陣地戰，我來到這裡就是幫助本土球員，希望打出更有層次的籃球表現。」

現年36歲，身高203公分的莫爾曼，過去曾是歐陸強權法國男籃一員，生涯也曾兩度拿下歐洲籃球聯賽冠軍，可說是經驗十足的沙場老將。

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即便來台「開箱」首秀僅拿4分，讓外界出現不少質疑聲浪，但莫爾曼在今日主場迎戰新竹御嵿攻城獅之戰隨即展現身手，全場繳出26分、13籃板、2助攻、2抄截，也幫助戰神以10分之差贏球收下2連勝。

莫爾曼賽後表示，「這不是我一個人的比賽，賽季還很長，這是團隊要一起努力的事，我很開心能為這場勝利作出貢獻。」

另外他也提到，「台灣的球風很像是整場48分鐘都在奔跑，主打速度與快攻，我已經是36歲的老將，歐洲則是有更多半場陣地戰，有時候我抓下籃板，隊友已經在前場出手了，我來此就是提供我的經驗，現在我們拿下2連勝，接著就是持續訓練，2月我們只有這兩場比賽，希望3月的8場比賽持續打出強勢表現。」

戰神總教練許皓程則說，「場上有這麼經驗老到的球員，我在最後決勝期還有兩個暫停，都不用叫了！就像莫爾曼說的，台灣可能因為個子偏小，因此大量啟用快攻，但莫爾曼就會適時告訴球員，除了快，該如何打出更有層次的快攻，這也是他最大的價值所在。」

▲戰神莫爾曼。（圖／TPBL職籃提供）

▲莫爾曼強調要打出有層次的快攻，也希望幫助戰神團隊持續成長。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL莫爾曼法國男籃許皓程台籃

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