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快訊／NBA休賽季之王西蒙斯將被籃網買斷　快艇、騎士成可能下家

▲▼籃網西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網即將正式買斷西蒙斯的剩餘合約，讓他恢復自由身。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

被球迷戲稱為「休賽季之王」的NBA好手西蒙斯（Ben Simmons）近年來飽受傷病狀況影響，出賽率大幅降低，加上外線手感始終呈現低迷狀況，整體狀態與聲勢是大不如前。7日晚間傳出布魯克林籃網即將正式買斷其合約，西蒙斯將恢復自由身，據美國媒體報導，包括洛杉磯快艇、克里夫蘭騎士都將是可能下家。

現年28歲的西蒙斯，身高208公分主打控球後衛，身為2016年NBA「選秀狀元」的他，初進聯盟聲勢十分驚人，甚至被視為詹姆斯（LeBron James）之後，下一個全能明星球員。

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不過西蒙斯在外線能力始終未能提升下，加上傷病導致出賽率大不如前，從費城七六人轉往布魯克林籃網發展，本季雖然傳出健康回歸，但賽季至今仍是打打停停，僅繳出6.2分、5.2籃板、6.9助攻，外帶54.7％投籃命中率，但本季依舊沒有投進任何三分球。

根據美國媒體報導，籃網即將正式買斷西蒙斯剩餘合約，他將恢復自由球員身份，並在當地時間周五和快艇、騎士陣營進行會面，決定接下來「2選1」投入哪一隊成為其新東家。

▲籃網西蒙斯。（圖／路透）

▲西蒙斯接下來可能從快艇、騎士之中選擇一隊加盟。（圖／路透）

關鍵字： 西蒙斯籃網買斷NBABen Simmons

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