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巴特勒快來！勇士又輸了　遭湖人詹皇42分17籃板轟垮

記者杜奕君／綜合報導

今日才風光舉行「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟記者會，金州勇士卻在客場對上洛杉磯湖人之戰，遭到紫金軍團天王球星詹姆斯（LeBron James）轟下42分、17籃板、8助攻打爆，此戰勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）悲情轟下37分、7籃板、4助攻，但球隊最終仍以112比120輸球苦吞2連敗。

▲湖人詹姆斯、勇士柯瑞。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯狂砍42分、17籃板、8助攻領軍擊敗勇士。（圖／路透）

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勇士在本季球員交易大限前，透過5隊規模大交易，換來原先效力邁阿密熱火當家球星巴特勒，與柯瑞、格林（Draymond Green）組成勇士新三巨頭，在巴特勒簽下兩年延長合約至2027年情況下，灣區軍團也將全力衝擊總冠軍。

不過在交易巴特勒付出大量籌碼情況下，今日勇士作客交手湖人，開賽便遭遇苦戰，湖人在詹皇領軍下，首節就打出34比21的雙位數領先，半場打完地主湖人更是手握多達20分大幅超前。

即便勇士一哥柯瑞再度燃燒，在下半場率領勇士急起直追，終場前3分40秒柯瑞遠飆超大號三分彈破網，讓勇士追到僅剩5分落後，但詹姆斯率隊穩住陣腳，終場前68秒也飆進三分球讓湖人穩住9分領先優勢，即便最後關頭柯瑞再度拿分追到6分差也無濟於事，最終湖人就以8分之差在主場收下勝利。

此戰湖人詹姆斯大殺四方，全場斬獲42分、17籃板、8助攻外帶抄截、阻攻各1，里夫斯（Austin Reaves）23分、3籃板、4助攻、3抄截。

至於外界最期待的「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic），根據美國媒體最新報導，由於他尚未進行團隊5對5對抗，最快可能在台灣時間11日對上猶他爵士之戰才將正式披掛上陣。

苦吞2連敗的勇士方面，柯瑞全場投進6顆三分球進帳37分、7籃板、4助攻，勇士近10戰僅拿4勝，此戰輸球後勝率再度跌破5成，目前25勝26敗只能排在西區第11位。

▲湖人詹姆斯、勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士柯瑞轟下37分仍悲情輸球。（圖／路透）

關鍵字： NBA交易勇士柯瑞巴特勒詹姆斯詹皇湖人

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