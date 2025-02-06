職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

▲2025 CTPBA 職業撞球巡迴賽第一站，將於7日點燃戰火。（圖／CTPBA提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2025 CTPBA 職業撞球巡迴賽第一站」，將從明（2/7）日起，於新北市林口區「9 號颱風撞球競技館」（中山路 285 號 B1 ）拉開序幕，預計進行一連2天賽事，這也是2015年國內男子職業撞球大賽結束後，睽違10年後，國內職撞賽事再度重啟。

回顧台灣職撞大賽歷史，過去是專為電視轉播而設立職業賽事，一度堪稱國內第3大職業運動賽事，首屆比賽於1997年開打，至2015年男子職撞結束，隨後2016年女子職撞大賽也宣佈暫停，如今2025開年傳出復賽好消息！

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首屆「2025 CTPBA 職業撞球巡迴賽」開幕戰，不僅吸引了國內撞球高手，更有來自亞洲各地的頂尖選手參賽，總計 96 人，預賽採九號球比賽規則、搶9 局、雙敗淘汰制（勝部搶 9 局、敗部搶 8 局），晉級賽同樣採取 9 局制。

首站總獎金高達新台幣 348000 元，賽事前32名皆可獲得獎金，其中冠軍獎金為 100000 元加上獎杯；亞軍獎金則有 50000 元加獎杯。

勝部與敗部各取 16 人進入決賽階段，並以單敗淘汰方式進行比拼，從 32 強到 8 強採搶 10 局，而 4 強後則改搶 11 局，冠軍賽則以 13 局決勝。

值得一提的是，年度巡迴賽總決賽，不僅獎金加倍，年度參加3站以上，積分可列入排名，年終排名第一獎金8萬台幣，第2名5萬台幣，第3名3萬台幣； 單站冠軍贊助國際賽旅費2萬台幣；另設「連摸獎」（連摸6局，含6局），每站皆有3萬台幣，若未達連摸6局門檻，則獎金累積到下一站。

參賽選手，包括前職業會球員可直接取得會員資格，另55 歲以上、女子及搶 8 局（含）以下選手則享有報名優惠，賽事規模集結國內撞球老中青三代菁英，堪稱國內撞球世代大混戰。

賽事主辦單位Jackie Ku表示，「我們給自己的定位是與世界接軌，讓世界看見台灣，巡迴賽舉辦與其說是台灣的職業賽重啟，更希望是與亞洲甚至世界接軌的職業賽！」

首站賽事強度高，吸引11位亞洲一流自費來交流，包括來自香港、新加坡、菲律賓、韓國及印度等國球星，而近期大賽名將包括2025 UK Open 冠軍 Robbie Capito，以及2025 Reyes Cup MVP新加坡選手Aloysius Yapp。

至於地主台灣職業參賽老將，包括「冷面殺手」趙豐邦、「萬年雄獅」張明雄、「扶桑劍客」古田和男、「閃靈悍將」劉峻銓、「溫柔殺手」楊東裕，以及「吸血鬼」方小郎等人，此外還有世界球王頭銜的「火雲邪神」張榮麟、「撞球王子」柯秉逸以及「天王殺手」柯秉中投入戰局。

這次賽事將世界見識台灣撞球選手堅強實力外，同時也鼓勵在國內外辛勤耕耘的職撞尖兵投入參賽，現場除邀請多位職業會創會國寶級大師，包括「世界冠軍教練」陳為志、「顆星國王」羅穗、「師公仔」林欽榮蒞臨開幕外，參與首站賽事的好職業會選手也有近20位，國內新生代也蠢蠢欲動越級打怪。

Jackie Ku強調，「2025 CTPBA 職業撞球巡迴賽」重新起步，期待吸引更多國內外企業贊助與合作外，目標也希望進一步推動台灣撞球運動的普及化與專業化發展，未來巡迴賽規劃，年度至少4站分站，以及一站總冠軍賽，期待賽事運作為台灣撞球注入嶄新活力。