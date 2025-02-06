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快訊／湖人再度出手交易！　7呎新星強力中鋒威廉斯入隊

▲湖人交易來新星中鋒威廉斯，整體戰力再度向上提升。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人交易來新星中鋒威廉斯，整體戰力再度向上提升。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA一連串交易襲來，日前才剛剛完成「籃球金童」唐西奇（luka Docic）交易案震撼全球體壇的洛杉磯湖人，台灣時間6日午間再度出手，送出今年的首輪新秀射手柯奈特（Dalton Knecht）以及瑞迪許（Cam Reddish）外帶2031年未受保護首輪選秀權、2030年選秀權互換，換回黃蜂先發主力中鋒威廉斯（Mark Williams），讓團隊禁區戰力大增。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早報導，紫金軍團再度出手進行交易，且目標鎖定「一眉」戴維斯（Anthony Davis）被交易離隊後，球隊最缺乏的中鋒位置。

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在與黃蜂達成交易後，湖人送出今年季初表現搶眼的大齡新秀柯奈特，以及瑞迪許，加上2031年未受保護首輪選秀權、2030年選秀權互換，換回年僅23歲的黃蜂主戰長人威廉斯。

威廉斯身高213公分，本季至今平均能繳出16分、9.8籃板、2.5助攻、1.2阻攻，外帶59.7％投籃命中率，在他加入後，湖人內線戰力重新獲得升級，他和唐西奇的擋拆配合，預料也成為嶄新湖人陣容的一大看點。

▲▼湖人菜鳥射手柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人「大齡新秀」柯奈特被交易送往黃蜂。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA交易湖人威廉斯黃蜂柯奈特

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