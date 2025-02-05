飆33分再度大秀全英文賽後訪問　盧峻翔：英文訪問比打球還緊張

▲盧峻翔在全場球迷高喊MVP呼聲下，強勢率領航猿挺進東超4強。（圖／東超提供）

記者杜奕君／桃園報導

桃園璞園領航猿做到了！在盧峻翔全場狂飆個人東超聯賽新高的33分外帶5籃板、3助攻、3抄截帶領下，領航猿以87比61痛宰香港東方男籃，順利挺進本屆東超最終4強。比賽尾聲獲得全場球迷高呼MVP。賽後再度啟用「全英文」受訪，更高喊自己就是MVP！盧峻翔笑說，「英文訪問真的比打籃球緊張，但我不要臉所以沒差，我還會在英文這方面持續進步。」

此戰領航猿只要贏球就能晉級東超4強下，開賽盧峻翔三分球3投3中，率隊打出30比5優勢開局，也讓領航猿一路大幅領先，最終26分之差擊敗香港東方，順利挺進本屆東超4強行列。

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對於能夠前進澳門4強戰，領航猿總教練卡米諾斯表示，「謝謝所有的球迷來到現場，今天的氣氛很棒，也謝謝台灣這麼多基層的教練訓練出這些球員，讓我們打出成績。」

卡總強調，「此戰球員充滿了自信，開局打出驕傲的第一節，很好的執行比賽計畫，透過防守帶給我們很好的進攻節奏。第二節我們一度有些慌亂，我們應該更好地控制情緒，希望接下來去到4強賽，能有更多球迷前進澳門為我們加油。」

轟下東超單場個人新高33分的盧峻翔則說，「年前自己的狀況不是很好，台南比完賽叫我三分球王，我在球上面寫了好好練投籃，過年期間維持自己體能，專注在投籃上，感謝教練在練完球還陪著我持續練投，謝謝教練與隊友。」

對於自己再次於賽後以全英文方式受訪，盧峻翔笑說，「英文訪問比打籃球還緊張，自己有進步但還不夠，我還會持續強化英文訪問這一塊。」

談到即將前進澳門4強戰，交手強敵日本琉球黃金國王，卡總笑說，「希望在澳門時，沒有任何人能擋住盧峻翔！他手感好時會打得很好，但還有很多進步空間。」

▲領航猿主帥卡米諾斯不忘感謝台灣學生籃球基層教練，訓練出領航猿眾多好手。（圖／東超提供）