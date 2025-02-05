交易唐西奇後沒贏過　獨行俠又遭七六人恩比德大三元數據逆轉擊敗

記者杜奕君／綜合報導

日前發動震驚全美的唐西奇（Luka Doncic）交易案後，達拉斯獨行俠似乎遭遇嚴峻考驗，前役先以43分慘敗給克里夫蘭騎士後，5日作客挑戰費城七六人，面對對手王牌「大帝」恩比德（Joel Embiid）復出狂砍29分、11籃板、10助攻的大三元，加上終場前22秒致勝上籃，最終七六人就以118比116逆轉贏球，賞給獨行俠近期3連敗。

今日獨行俠才和七六人發動另一波交易，兩隊葛萊姆斯（Quentin Grimes）、（Caleb Martin）馬丁互換，隨即兩隊就進行對決，七六人並迎接一哥恩比德傷癒歸隊。

不過此戰七六人與獨行俠一路拉鋸，上半場以7分落後的七六人，第3節靠著主控馬克西（Tyrese Maxey）連續搶分，單節打出36比22攻勢逆轉超前。

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不過獨行俠發揮韌性，末節再度靠著馬歇爾（Naji Marshall）關鍵補籃超前比分，不過恩比德此時展現球星價值，終場前22秒關鍵上籃得手，隨後又兩罰一中，最終七六人就以兩分之差險勝。

此戰恩比德休養一個月時間後，回歸首戰就繳出29分、11籃板、10助攻的大三元數據，加上馬克西轟下全隊最高33分外帶13助攻，攜手捍衛七六人主場勝利。

至於獨行俠方面，此戰則以厄文（Kyrie Irving）拿下全場最高34分外帶9籃板、4助攻表現最佳，在唐西奇交易案中被送來獨行俠的克里斯蒂（Max Christie）替補上陣貢獻15分、9籃板、3助攻，至於「一眉」戴維斯（Anthony Davis）此戰則尚未披掛上陣。

此戰賽後七六人主帥納斯（Nick Nurse）就表示，「恩比德在復出首戰，原先評估就是讓他出賽30分鐘，沒想到最後則是上場多達36分1秒，但由於接下來對上邁阿密熱火之戰是『背靠背』賽程，因此恩比德確定將不會出賽。」

七六人贏球後順利終止2連敗，但目前團隊20勝29敗的戰績仍僅排名在東區第11位，想爭取附加賽資格仍須再加把勁。

▲恩比德睽違一個月後傷癒復出首戰，就猛砍大三元外帶致勝上籃率領七六人贏球。（圖／達志影像／美聯社）