NBA接軌國際籃球　聯盟主席考慮每節改打「10分鐘」

▲NBA主席席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

世界籃球最高殿堂NBA聯賽，未來可能再度出現重大賽制變革！根據聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）透露，「未來聯盟可能考慮將每節12分鐘、全場48分鐘的賽制，改為每節10分鐘，全場40分鐘，希望接軌國際賽事，也更迎合大眾收視習慣。」

目前除了NBA是每場打48分鐘外，包括FIBA國際籃總以及奧運賽事，都是每節10分鐘，全場40分鐘賽制。

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但NBA主席席爾瓦受訪時透露，「自己確實在考慮，將每節12分鐘賽制改為每節10分鐘，因為兩個小時內的籃球賽，似乎更適合目前電視收視習慣。」

不過，由於NBA每場48分鐘賽制行之有年，若改為與國際籃球接軌的40分鐘，許多聯盟現有紀錄被打破的可能性將大大降低，未來甚至可能出現許多明星好手「打滿全場」40分鐘的可能性。

但包括紐約尼克總教練席波杜（Tom Thibodeau）、丹佛金塊總教練馬龍（Michael Malone），都對於這樣的作法並不認同。

席波杜表示，「我是比較傳統的人，因此我討厭看到賽制改為40分鐘！」至於馬龍則強調，「對於NBA聯盟想爭取更多觀眾認同這點，我給予尊重，但我不希望改變，就像我不希望看到有『4分線』出現，NBA賽事有其歷史以及偉大性，我希望能保有這份純淨。」

▲NBA考慮將每節比賽時間從12分鐘改為10分鐘。（圖／達志影像／美聯社）