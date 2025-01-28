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單場22顆！太陽下起「三分雨」　布克、杜蘭特雙槍擊退快艇3連勝

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽28日主場迎戰洛杉磯快艇，此戰太陽軍團外線火力兇猛，前14次三分球出手命中10球，團隊全場轟進22顆三分彈，在布克（Devin Booker）26分、7籃板、8助攻，搭配杜蘭特（Kevin Durant）24分攜手合作下，太陽成功抵擋快艇反撲氣燄，最終111比109驚險贏球，收下3連勝。

此戰賽前兩軍狀態都相當火燙，處於2連勝氣勢正旺，但太陽開賽就在主場火力全開，外線前14次出手命中10球，上半場25投14中的三分球火力，順利取得60比47的雙位數領先。

但快艇下半場吹起反攻號角，靠著「大鬍子」哈登（James Harden）頻頻單打強攻，讓快艇一度逆轉超前比分，不過太陽仍即時穩住陣腳，3節打完仍守住5分領先優勢。

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末節雙方持續拉鋸，畢爾一次底線切入製造哈登犯規罰進兩球，但隨後快艇鮑威爾（Norman Powell）卻意外2罰僅1中，也讓快艇追分功虧一簣，最終太陽兩分之差贏球，順利拿下3連勝。

太陽此戰投進22顆三分球，創下本季團隊單場新高，其中「奪命書生」布克單場投進5記三分球，砍下26分、7籃板、8助攻，杜蘭特則有24分、4籃板、5助攻。

飲恨輸球的快艇方面，此戰以內線長人祖巴奇（Ivica Zubac）全場拿下25分、16籃板、4助攻，哈登24分、6籃板、10助攻，鮑威爾則有23分進帳。

▲太陽單場投進本季新高22顆三分球，順利擊退快艇。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽單場投進本季新高22顆三分球，順利擊退快艇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽布克杜蘭特快艇哈登Devin Booker

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