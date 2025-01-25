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PLG上半季最佳洋將　全能艾賽亞、禁區悍將鉑金雙爭霸

▲鋼鐵人陳范柏彥、艾賽亞，勇士吳永仁。（圖／PLG職籃提供）

▲鋼鐵人艾賽亞在PLG職籃上半季進攻端表現極為亮眼。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃農曆新年前上半季賽事正式告一段落，其中4隊都可說相當仰賴的「洋將戰力」方面，也出現不少好手表現大放異彩。其中隸屬高雄鋼鐵人的主力後衛艾賽亞，華麗的單打技巧加上全能球風，儼然成為本季最具觀賞性洋將。不過台南台鋼獵鷹內線悍將鉑金穩定且強悍的禁區打法，同樣也是上半季最佳洋將有力候選人。

攤開上半季PLG得分榜，前10名球員中，僅有盧峻翔一名本土，其餘9位都為洋將，在得分、籃板、助攻、抄截、阻攻等5項排行榜，領先龍頭也全數都是洋將，也顯見洋將戰力的重要性。

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其中上半季戰績墊底的鋼鐵人，雖然團隊僅打出1勝11敗表現，但陣中兩名洋將艾賽亞、喬迪整體表現可說相當出色，其中又以得分能力亮眼的艾賽亞最為受到關注，場均28.6分、8.5籃板、9.1助攻，暫居聯盟得分王及助攻王，本季8場出賽就有4場得分突破30分大關，火力相當驚人。

且艾賽亞球風極具觀賞性，誇張且華麗的單打本領，儼然成為鋼鐵人球賽最大看點。

至於鋼鐵人內線支柱喬迪，雖然場均僅能攻下14.6分，但每場可抓下多達17.7籃板，外帶1.5抄截、3.2阻攻，暫居聯盟籃板、阻攻雙料榜首，在防守端的嚇阻力同樣不容小覷。

不過艾賽亞與喬迪雖然個人數據亮眼，但球隊戰績疲軟卻也是不爭事實，相形之下獵鷹禁區悍將鉑金雖然開季表現並未太過搶眼，但隨著賽季進行卻是逐漸展現大將之風，農曆年前的上半季賽程，平均繳出22.6分、10.9籃板，就連三分球命中率都高達38.7％，整體表現相當亮眼。

更值得一提的是，鉑金幫助獵鷹上半季打出7勝4敗，例行賽暫居第二位表現，且還曾拿下聯盟第9周最佳球員，帶給獵鷹穩定的禁區戰力，成為球隊攻城掠地最大利器。因此鉑金肯定能成為上半季最佳洋將的黑馬人選。

至於上半季戰績獨走的桃園璞園領航猿方面，4名洋將包括瓊斯、葛拉漢、布依德以及伯朗，整體表現都相當穩定出色，但4人整體表現可說不分軒輊，若領航猿下半季戰績持續開出紅盤，或許4人之中也將有成為「年度最佳洋將」的有力角逐者。

▲▼台鋼獵鷹洋將鉑金。（圖／PLG提供）

▲鉑金穩定表現，成為獵鷹禁區重要中堅戰力。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG艾賽亞鉑金鋼鐵人獵鷹台籃

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