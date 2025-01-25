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澳網女單大冷門！黑馬凱絲奪大滿貫首冠　球后莎芭蓮卡3連霸夢碎

▲2025澳網女單決賽，凱絲大爆冷門擊敗莎巴蓮卡封后。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025澳網女單決賽，凱絲大爆冷門擊敗莎巴蓮卡封后。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025年澳洲網球公開賽女單最終冠軍決賽，挑戰3連霸的世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)意外大爆冷門出局，來自美國的大會第19號種子凱絲(Madison Keys)打出生涯代表作，以6比3、2比6、7比5撂倒莎芭蓮卡，勇奪個人生涯大滿貫賽事首冠殊榮。

過去兩屆澳網都順利在女單項目奪下最後冠軍金盃，賽前處於賽史20連勝的莎芭蓮卡，此戰卻是表現徹底走樣，這位來自白俄羅斯的大會頭號種子，開賽就非受迫性失誤不斷，先以3比6丟掉首盤。

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次盤莎芭蓮卡雖然一度找回球后霸氣，連續成功破發，以6比2扳平戰局，但決勝盤莎芭蓮卡關鍵第12局出現亂流，又被凱絲成功破發，最終凱絲7比5拿下，以總盤數2比1寫下本屆澳網最大冷門。

莎芭蓮卡輸球後當場摔爛球拍，在外界一面倒看好情況下，無緣成為史上第6位在澳網完成冠軍3連霸女將。

至於爆冷奪冠的凱絲，則是繼2017年美國公開賽奪得亞軍後，睽違8年重返大滿貫賽事，最終爆發擊敗世界球后，獨得350萬澳幣(折合台幣7357萬)的冠軍獎金，即將在2月17日滿30歲的凱絲，也笑納近期一波12連勝。

▲2025澳網女單決賽，凱絲大爆冷門擊敗莎巴蓮卡封后。（圖／達志影像／美聯社）

▲球后莎巴蓮卡挑戰澳網3連霸夢碎。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網網球女單凱絲莎芭蓮卡Madison KeysAryna Sabalenka

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