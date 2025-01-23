台籃創舉！雲豹蓋「雙蛋」主場館　張建偉喊話50億台幣做到最好

▲桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉宣布，球團將蓋「雙蛋」體育館。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉，23日公開宣示「3年大計畫」，將在今年動工蓋「雙蛋」，除了將有雲豹專屬主場館，另外還包括演唱會場地，周邊設立飯店、商場，目前規劃耗資50到60億台幣，希望能參考各國巨蛋場館，做到最好的雲豹專屬場館。

雲豹今日進行媒體年終餐敘，包括球團執行長張建偉、營運長顏行書都親自出席，張建偉也拋出「3年大計畫」，宣布將以先前向台灣人壽承租的桃園航空城計畫優先產業專用區土地基地，以「獨資」方式建造雙蛋，屆時一個場館將為雲豹專屬主球場，另一個則可以作為演唱會專用，周邊腹地並將建設飯店及商場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張建偉強調，「希望今年就能拿到建照，並且開始動工，希望初步先蓋好一顆蛋，至少將花費50到60億台幣，既然要做絕對就是做到最好。」

屆時雲豹「雙蛋」建造完畢後，張建偉也想嘗試「一票多用」的全新商業模式，買票進場看雲豹球賽後，也可享有聽演唱會的折扣票價，而聽演唱會的歌迷也可以進場看球，體驗職籃氛圍。

目前台灣雙職籃共11支球隊，仍無球隊擁有獨立自行擁有的專屬場館，其中雲豹更是和PLG職籃的桃園璞園領航猿，共用桃園巨蛋體育館，若屆時雲豹專屬主場館真能在3年內建造完畢，勢必將帶動當地全新觀賽模式與商業發展。