熱火士官長又鬧事　巴特勒錯過球隊班機再被禁賽2場

▲巴特勒再度傳出可能遭熱火球團禁賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日前才因為公開高喊在邁阿密打球不快樂，遭熱火球團處以禁賽7場處分的「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)，不僅與球團關係降至冰點，回歸後整體表現更是疲軟。而巴特勒23日又再度出狀況，根據《ESPN》報導，巴特勒由於錯過球隊班機，很可能再被球隊處以禁賽兩場。

美國時間1月13日才被熱火球團以「多次對球隊不利行為」的理由，遭到熱火管理層處以7場禁賽的巴特勒，在禁賽令期滿後回歸上陣，不過3場比賽表現都只能算是平平，且沒有任何一場個人得分突破20分大關，與過往強悍身手有著極大落差。

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根據《ESPN》報導，巴特勒又因為錯過球隊班機，原先計劃將在美國時間周三才能和球隊會合，但熱火球團將再度祭出懲處，對他禁賽兩場。

《ESPN》也透露，熱火希望如果交易巴特勒，除了能夠找到符合他意願的下家，也能夠透過交易換回能幫助熱火贏球，或是年輕潛力好手。

但本賽季NBA「交易大限」將於美國時間2月6日正式截止，距離現在只剩下不到3周時間，巴特勒是否真會遭到交易，目前仍在未定之天。

本季巴特勒至今出賽25場，平均繳出17分、5.2籃板、4.8助攻，投籃命中率為54%，但整體表現幾乎都創下來到熱火後的新低點。

▲熱火傳出因為巴特勒錯過球隊班機，可能將他禁賽兩場。（圖／達志影像／美聯社）