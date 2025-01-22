「紐約內戰」差點翻船　尼克布朗森扮第4節先生力克籃網

記者杜奕君／綜合報導

NBA「紐約內戰」22日登場，紐約尼克作客布魯克林籃網之戰，面對本季已經提早宣告重建的籃網，尼克大軍前3節打完穩定取得9分領先，不料籃網末節猛烈反擊一度超前比分，所幸尼克明星控衛布朗森(Jalen Brunson)決勝期連拿6分穩住勝果，最終尼克就以99比95贏球，賞籃網4連敗。

▲尼克布朗森關鍵時刻連續拿分，替球隊鎖住勝果。（圖／達志影像／美聯社）

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東區強權尼克今日踢館籃網主場，尼克開賽就靠著3大主力唐斯(Karl-Anthony Towns)、布朗森以及布里吉斯(Mikal Bridges)攜手出擊，打出15比5開局。但籃網在主控羅素(D'Angelo Russell)領軍下逐漸回穩，首節打完反以26比24逆轉超前。

次節尼克攻勢再起，唐斯與布里吉斯內外聯手，一度率隊拉開13分大幅領先，籃網雖然靠著克勞尼(Noah Clowney)以及強森連續三分球追到僅1分差，不過尼克主力群再度搶分，唐斯在上半場終了前4.7秒的強勢3分打，幫助尼克半場取得59比51領先。

下半場開打後，尼克依舊穩定保持領先，3節打完9分超前籃網，但末節籃網發揮地主威能，主力前鋒強森切入扣籃得手，將落後差距縮小至兩分差，隨後另一名鋒線好手K.強森(Keon Johnson)更在終場前5分18秒飆進逆轉三分彈，籃網打出一波13比3逆襲後，以88比87超前。

眼見大勢不妙的尼克，先由唐斯強勢單打要回領先，但籃網羅素兩罰俱中再度超前，不過此時尼克王牌主控布朗森跳出連拿6分穩定軍心，終場前57.8秒尼克阿努諾比(OG Anunoby)灌籃得手，讓球隊領先來到5分。

不過籃網不放棄，羅素終場前52秒再度三分冷箭破網，又追到僅兩分差，隨後籃網強森嘗試逆轉三分彈可惜未能命中，執行犯規戰術情況下，尼克布朗森穩穩罰進兩球奠定勝果，最終尼克就驚險以4分之差奪勝。

此戰尼克以唐斯砍下全場最高25分外帶16籃板、6助攻、3抄截、2阻攻，攻守全面表現出色，至於布朗森雖然僅有17分、3籃板、4助攻，但決勝期關鍵連續拿分，替尼克鎖住勝果，阿努諾比則進帳20分、4籃板、3助攻、3抄截。

籃網方面，羅素拿下全隊最高23分外帶10助攻、1抄截、3阻攻，強森16分則為全隊次高。

▲尼克唐斯此戰徹底打爆籃網禁區。（圖／達志影像／美聯社）