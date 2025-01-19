被攻城獅球迷垃圾話激到　李愷諺拚出國王22分逆轉勝

▲國王李愷諺坦言被攻城獅球迷的垃圾話激到，才奮力寫下逆轉勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新竹報導

TPBL職籃例行賽龍頭新北國王19日打出精彩逆轉勝，克服上半場最多22分落後，靠著桑尼、林書豪、林書緯以及李愷諺4星連線，最終114比106逆轉擊敗地主新竹御嵿攻城獅。全場斬獲16分、5籃板、3抄截的李愷諺賽後透露，「因為被攻城獅球迷的言論『激到』，因此才努力拚出這場勝利！」

聯盟龍頭國王交手墊底爐主攻城獅，上半場戰況就是意外一面倒向地主球隊，攻城獅在新洋將努利上半場轟下打破聯盟半場新高26分帶領下，第2節一度領先多達22分，上半場也手握19分大幅領先。

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但國王下半場一度打出「20比0」超狂反擊要回領先，最後更在5人得分上雙的優勢火力下，以114比106拿下漂亮逆轉勝。

賽後李愷諺就透露，「上半場落後很多，但攻城獅場邊的球迷給了我動力，我認為有些過度的言論不必要，但這給了我想追回來的動力。」

林書豪更是直言，「上半場完全不能接受，不是國王的籃球！但我特別要提，榜哥(林金榜)每次上來，很穩定的去打，數據不會很令人驚訝，但每次上場都給我們很大的幫助。」

國王主帥萊恩則強調，「20比0的攻勢，我們的防守心態開始上來，李愷諺、林書緯都不斷壓迫，製造第一線的抄截，第二線的防守也有更多機會，進攻方面則是全場跑起來，這就是我們展現出的能力。」

▲國王此戰克服全場最大22分落後，順利逆轉擊敗攻城獅。（圖／TPBL提供）