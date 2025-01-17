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UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

記者杜奕君／綜合報導

UBA大專籃球聯賽16日又有瘋狂紀錄誕生！隸屬台灣師大的砍將林韋愷，在對上萬能科大之戰，全場狂飆個人生涯新高53分，也改寫隊友彭柏樺以及目前效力SBL台灣啤酒阿拉薩的單場51分紀錄，成為UBA自94學年度與當時SBL聯賽切割後，男一級賽事最高，以及賽史次高得分紀錄締造者，出色表現也率領台師大以116比66強勢奪勝。

來自松山高中的林韋愷，目前為台師大4年級成員，今年畢業後也有望投入國內職籃選秀，本季他整體表現亮眼，目前場均21.2分外帶7.7籃板，這季也曾拿下過大三元數據，身高187公分預料也將成為今年的選秀大物級好手。

林韋愷在上個賽季就曾有單場44分表現，在16日對上萬能科大之戰，更是一舉突破生涯新高來到53分，過去UBA史上男一級單場得分紀錄，是94學年度代表台北科大出賽的黃金世代明星射手「男模」呂政儒，在當時對上世新大學時，曾單場轟下57分，也是UBA聯賽至今單場最高得分紀錄。

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而林韋愷的單場53分，則寫下UBA與SBL正式切割以來，男一級單場最高、賽史次高得分紀錄，台師大在林韋愷出色表現下，預賽目前9勝3敗排名第5位。

▲林韋愷單場砍下53分，寫下UBA生涯代表作。（圖／大專體總提供）

▲林韋愷單場砍下53分，寫下UBA生涯代表作。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 林韋愷UBA台師大53分台籃

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