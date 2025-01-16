破紀錄！這是打NBA你敢信　籃網單場竟慘輸快艇「59分」

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯快艇16日在主場迎戰布魯克林籃網，此戰快艇雙星雷納德(Kawhi Leonard)、哈登(James Harden)分別砍下23分以及21分、6籃板、11助攻，快艇第3節打出一波44比16猛攻，終場以驚人的126比67痛宰籃網，單場狂勝對手「59分」，也創下快艇隊史最大分差勝利。

開季還打出不錯表現的籃網，近期已經開始拋售主力，準備爭取今年待選新秀大物，今日作客洛城交手快艇，首節雙方還呈現拉鋸，雙方戰成21平局面。

但第2節開始，籃網卻陷入「攻勢迷航」，反觀快艇在雷納德、哈登雙星領軍下，單節快艇打出37比14猛烈攻勢，半場打完快艇已經取得58比35的大幅領先。

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經過中場休息，籃網的低迷狀態依舊無法改善，第3節快艇一波32比2猛攻，讓籃網完全無法招架，單節快艇44比16攻勢，快艇領先已經突破50分大關。

勝負早已底定情況下，末節兩軍板凳群出清，但快艇持續擴大領先優勢，最終就以破隊史紀錄的59分差距痛宰籃網。

快艇此戰6人得分達雙位數，雷納德砍下23分最高，「大鬍子」哈登21分、6籃板、11助攻，鮑威爾(Norman Powell)18分、2助攻、3抄截。

單場慘輸59分的籃網方面，此戰先發5人合計僅拿下慘澹的24分，全場以威爾森(Jalen Wilson)拿下16分最高，夏普(Day'Ron Sharpe)12分、14籃板。

▲快艇今日在主場以59分之差痛宰籃網。（圖／達志影像／美聯社）