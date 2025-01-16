比賽中揮肘、伸腳遭驅逐　戰神艾力克被聯盟追加2萬元罰款

▲戰神艾力克由於單場兩次違反運動精神犯規，遭聯盟追加新台幣兩萬元罰款。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃15日晚間高雄全家海神迎戰台北台新戰神之戰，海神靠著團隊兇猛火力，以超過20分差距贏球並終結戰神4連勝。但比賽中因為對胡瓏貿做出揮肘、伸腳等危險動作，單場吞下兩次違反運動精神犯規遭驅逐出場的戰神洋將艾力克，今日又領到聯盟追加的2萬元台幣罰款，並記點兩點。

TPBL職籃今日發出公告，宣布戰神洋將艾力克被宣判兩次違反運動精神犯規，將處新臺幣二萬元整，並記點2點。

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詳細判罰報告如下：

-判罰案號：25010002

-判例1：臺北台新戰神球員50號艾力克，於例行賽G56對高雄全家海神賽事，第二節7:27對高雄全家海神球員10號胡瓏貿的犯規動作，裁判宣判違反運動精神犯規。

-判例2：臺北台新戰神球員50號艾力克，於例行賽G56對高雄全家海神賽事，第三節4:45對高雄全家海神球員10號胡瓏貿的犯規動作，裁判宣判違反運動精神犯規。

-判罰依據規章：TPBL聯盟規章第四章第四條九.2.(1)

-懲處內容：經技術委員會開會決議，上述兩判例之犯規動作構成嚴重違反運動精神行為(達到違反運動精神犯規C2以上)，合計處臺北台新戰神球員50號艾力克罰款新臺幣二萬元整，並記點2點。