戰神艾力克「出肘伸腳」卯上胡瓏貿　驅逐出場恐遭罰款

▲戰神艾力克對上海神之役，慘遭驅逐出場。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神15日在主場以98比76大勝台北台新戰神，也終結近期戰神一波4連勝，戰神洋將艾力克出現揮肘、伸腳動作，且對象都是海神本土看板球星胡瓏貿，兩次動作最終都被吹違反運動精神犯規，除了此戰遭驅逐出場，根據聯盟相關規章，後續還將面臨罰款、記點處分。

海神在主場以22分之差大勝，也擠下戰神重回例行賽排名第3位。此戰兩軍拚鬥激烈，雙方的禁區要角艾力克、胡瓏貿更是兩度卯上，艾力克在第2節剩下7分27秒一次揮肘動作，先被裁判抓了1次違反運動精神犯規。

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隨後在下半場第3節終了前4分43秒時，艾力克又對胡瓏貿做出「伸腳」動作，再度遭吹違反運動精神犯規，單場累積兩次奪權出場，且艾力克勒令退場時，仍對場中念念有詞，顯然情緒相當不滿。

戰神在少了艾力克這位禁區要角後，雖然一度嘗試追分，但最終比分仍遭持續擴大，最終海神已超過20分的差距奪勝。

賽後戰神主帥許皓程表示，「我們打得非常糟糕，不論心態或是團隊設定都打得不順利，但這也給我們一次學習的機會，海神的主場非常不好打，任何時刻都會造成我們很大的威脅。」

不過此戰遭驅逐出場的艾力克，由於單場出現兩次違反運動精神犯規，根據聯盟現有賽務規章，惡性非正常攻防動作之揮肘、出 (伸) 腳絆倒對手並造成過度的、嚴重的或極 具危險性身體接觸等一切非正常籃球動作，達到違反運動精神 (C2):處罰款 新臺幣一萬元，記點1點。

因此艾力克後續很可能將面臨罰款、記點處分，不過好消息是並未面臨禁賽狀況，仍可在周六對上新竹御嵿攻城獅之戰上陣。

▲艾力克後續可能將面臨罰款、記點處分。（圖／TPBL職籃提供）