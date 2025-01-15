SBL又傳嚴重漏判！　台銀主帥程恩傑發聲盼快有合理機制

▲台銀總教練程恩傑針對裁判漏判發聲了。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第22季SBL超級籃球聯賽，日前剛剛結束例行賽第1階段賽事，不過12日台銀對上台啤之戰，卻出現裁判嚴重「漏判」，導致台銀1分輸球。台銀球團賽後於隔日隨即提出書面申訴，而最終申訴也確定成功，該名裁判被暫停本季後續執法。台銀總教練程恩傑接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，「希望各隊都能獲得公平吹判，也希望要針對相關吹判及挑戰，制定合理機制，希望這類事件發生機率降至最低。」

日前台啤對上台銀之戰，台銀在最後關頭1分落後情況下，王偉丞切入明顯製造對手犯規，但最終裁判並未響哨，台銀就以1分之差輸球。當下第一時間台銀總教練程恩傑就向裁判、技術委員抗議，但比賽已經結束。

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隔日台銀球團也正式行文向中華籃協提出書面申訴，籃協13日召開裁判執法檢討會議，確認「51號裁判」在責任區內出現漏判了嚴重影響賽事勝負之犯規，決議自即日起暫停51號裁判於本季後續賽事之執法。

對此，台銀總教練程恩傑受訪時強調，「當然是希望能獲得公平的吹判，公司投入這麼多資源，選手也很努力訓練，但最後卻面對這樣的結果，當然是不能接受。」

另外程恩傑也透露，「不只對上台啤這場比賽，日前對上裕隆之戰，我們也同樣遭遇了類似的狀況，後來也收到裁判的檢討報告，連續兩周的比賽都發生這樣的吹判，身為教練我當然無法接受，也必須替球員們爭取權益。」

不過程恩傑強調，「提出相關申訴，並不是要裁判受到懲處、停吹，而是希望建立合理的機制，例如在決勝期最後兩分鐘，或許可以針對重要吹判進行回放檢視，或是主教練的挑戰機智，能夠從幕去的每場1次，改變成挑戰成功，就能持續保有1次挑戰權，這些都可以幫助年輕裁判減少漏吹或是出現錯誤的機會。」

台灣籃壇近年來由於雙職籃並存，在SBL裁判的養成，確實面臨不小斷層，也需要時間與比賽的磨練。

但本季SBL各隊實力相當接近，一場比賽出現爭議判決，很可能就變成勝負關鍵，如何避免這類情況再次發生，也成為籃協、裁判以及球團三方，必須面對的艱鉅任務。

▲台銀王偉丞由於關鍵一擊，被裁判關鍵漏判成為焦點。（圖／籃協提供）