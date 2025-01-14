毛加恩「一日限定」復出了！　新北國王媒體球敘大秀全能身手

▲新北國王總經理毛加恩在今日與媒體球敘賽事中，「一日限定」復出大秀球技。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

目前暫居TPBL職籃例行賽龍頭的新北國王，14日舉行媒體球敘，球隊總經理也是前中華男籃國手毛加恩特別「一日限定」復出，與籃球線記者們在場上過招拚球技。笑稱自己大約兩年沒有打正式比賽的毛加恩，在執行最後一擊失手後喊話，「真的出現想贏球的慾望了！」

開季至今打出11勝4敗，排名高居聯盟首位的新北國王，今日特別在主場新莊體育館舉辦媒體球敘，包括球團總經理毛加恩、球隊經理洪志虎都特別披掛上陣，與媒體記者進行正式4節實戰比賽。

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昔日曾是中華男籃國手的毛加恩，球員時期在32歲就急流勇退高掛球鞋，不過今日再度披掛上陣，195公分身材還集切、傳、投全能身手於一身，場上風采依舊亮眼。

雖然最後關鍵三分球出手落空，但毛加恩賽後笑稱，「原本只是想上場動一動，沒想到打著打著也開始很想贏球。」

在32歲時就正式退役，毛加恩透露，「剛退休那幾年，其實在場邊看球，都會覺得自己還能打，但這幾年已經覺得強度跟不上了，現在也因為膝蓋的狀況，反而都是打高爾夫球居多。」

▲毛加恩即便退役多年，身手依舊相當全面。（圖／新北國王提供）