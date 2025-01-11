運動雲

>

NBA史上首見神紀錄！　約基奇＋衛少本季第2度同場大三元

記者杜奕君／綜合報導

NBA看板球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)病癒回歸，此戰就展現威力繳出35分、12籃板、15助攻，加上衛斯布魯克(Russell Westbrook)也轟下25分、11籃板、10助攻，兩人本季第2度「同場大三元」，創下聯盟史上首見紀錄，在這對恐怖雙人組全能演出下，金塊主場124比105打爆籃網，喜迎2連勝。

▲金塊約基奇與衛斯布魯克本季第2度同場大三元，寫下NBA史上首見紀錄。（圖／路透）

▲金塊約基奇(左)與衛斯布魯克本季第2度同場大三元，寫下NBA史上首見紀錄。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對本季已經提前宣告進入重建的籃網，金塊此戰雖然迎接前兩戰因生病缺陣的球隊一哥約基奇，但金塊開賽首節卻是陷入落後，所幸第2節開始，約基奇與衛斯布魯克的全能身手搭配出擊，順利逆轉超前比分。

不過年輕的籃網軍團末節急起直追，一度打出13比2反擊追到5分差，但金塊在約基奇壓陣下，最終仍拉開比分，以19分之差贏球收下2連勝。

約基奇此戰回歸出賽38分11秒，攻下全場之冠35分外帶12籃板、15助攻、4抄截，衛斯布魯克也有25分、11籃板、10助攻，抄截及阻攻各1次，兩人也成為NBA史上首對單季曾兩度同場拿下大三元數據的恐怖組合。

籃網此戰雖有7人得分上雙，以強森(Keon Johnson)22分、4籃板、4助攻最佳，但籃網仍苦吞近期4連敗。

▲金塊約基奇與衛斯布魯克本季第2度同場大三元，寫下NBA史上首見紀錄。（圖／路透）

▲金塊衛斯布魯克近期狀態超火燙。（圖／路透）

關鍵字： NBA金塊約基奇衛斯布魯克籃網大三元

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

超狂！薩波尼斯單場狂抓28籃板　恐怖「雙20」率國王打爆綠衫軍

超狂！薩波尼斯單場狂抓28籃板　恐怖「雙20」率國王打爆綠衫軍

勇士垮了！咖哩大神柯瑞再度缺陣　溜馬哈利伯頓轟25分10助攻大勝

勇士垮了！咖哩大神柯瑞再度缺陣　溜馬哈利伯頓轟25分10助攻大勝

遲到的胖虎！威廉森遭球團禁賽原因曝光　竟是全隊等他搭飛機

遲到的胖虎！威廉森遭球團禁賽原因曝光　竟是全隊等他搭飛機

賣不掉！熱火難尋交易對象　美媒爆料巴特勒禁賽後將歸隊出賽

賣不掉！熱火難尋交易對象　美媒爆料巴特勒禁賽後將歸隊出賽

找到使用說明書飆新高26分　米勒連3戰爆發成戰神定心丸

找到使用說明書飆新高26分　米勒連3戰爆發成戰神定心丸

快訊／「米勒時間」轟26分　戰神喜迎4連勝站上例行賽第3位

快訊／「米勒時間」轟26分　戰神喜迎4連勝站上例行賽第3位

身陷交易傳聞我更強！　太陽畢爾狂轟全場最高25分射老鷹

身陷交易傳聞我更強！　太陽畢爾狂轟全場最高25分射老鷹

快訊／周天成關鍵挑戰裁判不給　大馬公開賽惜敗止步8強

快訊／周天成關鍵挑戰裁判不給　大馬公開賽惜敗止步8強

快訊／戚又仁大馬公開賽止步8強　仍創超級1000系列個人最佳成績

快訊／戚又仁大馬公開賽止步8強　仍創超級1000系列個人最佳成績

無敵！騎士狂掃12連勝　賈蘭德轟40分、9助攻捕獵暴龍

無敵！騎士狂掃12連勝　賈蘭德轟40分、9助攻捕獵暴龍

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

熱門新聞

中信兄弟續簽德保拉　談妥大聯盟資歷新洋投

合約到期沒行使FA　許基宏親自發文解答

沒離開統一獅　39歲林益全確定續留

洋基球迷干擾接球　大聯盟祭出「終生禁止進場」

遲到的胖虎！威廉森遭球團禁賽原因曝光　竟是全隊等他搭飛機

大谷翔平場外效益驚人　道奇賺進23億贊助金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟續簽德保拉　談妥新洋投

2合約到期沒行使FA　許基宏發文解答

3沒離開統一獅　39歲林益全確定留

4洋基迷干擾　大聯盟祭出終生禁止進場

5威廉森遭球團禁賽　竟是遲到惹禍

最新新聞

1鎖定年度MVP　雷霆SGA砍39分打爆尼克

2獅春訓新增室內練習轉播　球星擊掌會

3NBA首見　約基奇＋衛少本季第2度同場大三元

4單場28籃板　薩波尼斯雙20打爆綠衫軍

5冷風擋不住熱血球迷　統一推春訓限定

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366