NBA史上首見神紀錄！　約基奇＋衛少本季第2度同場大三元

記者杜奕君／綜合報導

NBA看板球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)病癒回歸，此戰就展現威力繳出35分、12籃板、15助攻，加上衛斯布魯克(Russell Westbrook)也轟下25分、11籃板、10助攻，兩人本季第2度「同場大三元」，創下聯盟史上首見紀錄，在這對恐怖雙人組全能演出下，金塊主場124比105打爆籃網，喜迎2連勝。

▲金塊約基奇(左)與衛斯布魯克本季第2度同場大三元，寫下NBA史上首見紀錄。（圖／路透）

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面對本季已經提前宣告進入重建的籃網，金塊此戰雖然迎接前兩戰因生病缺陣的球隊一哥約基奇，但金塊開賽首節卻是陷入落後，所幸第2節開始，約基奇與衛斯布魯克的全能身手搭配出擊，順利逆轉超前比分。

不過年輕的籃網軍團末節急起直追，一度打出13比2反擊追到5分差，但金塊在約基奇壓陣下，最終仍拉開比分，以19分之差贏球收下2連勝。

約基奇此戰回歸出賽38分11秒，攻下全場之冠35分外帶12籃板、15助攻、4抄截，衛斯布魯克也有25分、11籃板、10助攻，抄截及阻攻各1次，兩人也成為NBA史上首對單季曾兩度同場拿下大三元數據的恐怖組合。

籃網此戰雖有7人得分上雙，以強森(Keon Johnson)22分、4籃板、4助攻最佳，但籃網仍苦吞近期4連敗。

▲金塊衛斯布魯克近期狀態超火燙。（圖／路透）