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遲到的胖虎！威廉森遭球團禁賽原因曝光　竟是全隊等他搭飛機

▲▼鵜鶘「怪物狀元」威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘「怪物狀元」威廉森遭球隊禁賽，竟是因為遲到惹禍。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日前紐奧良鵜鶘才剛剛迎回「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)傷癒歸隊，但僅僅出賽1場，球隊就傳出因為威廉森違反球隊政策，今日對上費城七六人之戰遭到禁賽。而威廉森被禁賽的原因也正式曝光，原因是他昨日未能準時隨隊搭上前往費城的球隊班機，讓整隊成員等到他現身機場才能出發，因為遲到而遭禁賽。

根據《ESPN》報導，鵜鶘球團稱威廉森違反球隊政策，遭到禁賽1場處分，而權威記者查拉尼亞(Shams Charania)更指出，威廉森是因為昨日遲到，導致全隊都在等他，班機才能飛往費城，因此遭到禁賽。

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威廉森隨後也以聲明方式坦承遲到一事並表達歉意，「我對此次禁賽負起全責，參加球隊團體活動卻遲到，這是毫無藉口，我已經向球隊老闆、隊友以及教練團致歉，身為球隊的一份子，我必須表現得更好，我也一定會做到。」

但鵜鶘總教練格林(Willie Green)卻透露，這並非威廉森本季首度遲到，本季他多次在球隊練習時遲到，才導致球隊最終作出禁賽處分。

事實上，威廉森本季僅出賽6場，就因為左腿股二頭肌傷勢，連續缺陣了27場比賽，日前他正式復出首戰，就用一記360度轉體大風車爆扣震撼全場，該役也繳出22分、6籃板、3抄截佳績，但現在又爆出慣性遲到狀況，也讓他在鵜鶘的未來前景再度受到考驗。

▲▼鵜鶘「怪物狀元」威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森已經針對遲到一事公開致歉。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 威廉森鵜鶘NBAZion Williamson

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