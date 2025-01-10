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快訊／國泰女籃重磅補強　亞洲盃最佳5人禁區猛將戴維森加盟

▲國泰女籃重磅補強新洋將，前亞洲盃最佳5人中鋒戴維森加盟。（圖／國泰女籃提供）

▲國泰女籃重磅補強新洋將，前亞洲盃最佳5人中鋒戴維森加盟。（圖／國泰女籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

在第20屆WSBL女子超級籃球聯賽，尋求持續推進連霸紀錄的國泰人壽女子籃球隊，正式公開今年賽季的洋將人選。確定簽下身高190公分，曾獲FIBA亞洲盃最佳五人的紐西蘭中鋒戴維森（Penina Davidson）。8日上午才抵達台灣的戴維森，經過兩次訓練後，預計將於今（10）日下午交手台元的比賽迎來自己的WSBL初登場。

現年29歲，綽號「Nina」的戴維森，2018年畢業於NCAA D1的加州大學柏克萊分校，隨即加入澳洲女子國家籃球聯賽（WNBL）的阿德萊德閃電隊（Adelaide Lightning），開啟職業生涯，並在2019年轉戰墨爾本袋鼠隊（Melbourne Boomers），跟上季幫助國泰女籃完成連霸的奪冠功臣凱拉當過五年的隊友。

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戴維森表示，「凱拉去年跟我分享了很多關於這支球隊的事，讓我知道國泰女籃是一支非常出色且專業的球隊，她當時對球隊的投入程度令我感到印象深刻。」

戴維森亦曾多次代表紐西蘭國家隊出戰國際賽。2023年FIBA亞洲盃，她不僅帶領紐西蘭奪下第4名的佳績，更以場均13.6分、9.8籃板、1.2阻攻、1.2抄截的全能表現，獲選為賽會最佳五人。國泰女籃總教練鄭慧芸表示，「2023年的亞洲盃，我便對她在禁區的表現感到驚艷。相隔1年多的時間，看到她在球場的成熟度和穩定性更精進，相信能進一步提升我們團隊的優勢。」

2015至2019年間，戴維森也曾3度來台參加瓊斯盃國際籃球邀請賽，對台灣的球風並不陌生，並在當時與國泰的黃鈴娟、鄭伊秀等人交過手。戴維森表示，「台灣的球風節奏很快，且非常有競爭力，擁有很多出色的球員。我很期待能和幾位國際賽交手過的球員，一起並肩作戰。」

▲國泰女籃重磅補強新洋將，前亞洲盃最佳5人中鋒戴維森加盟。（圖／國泰女籃提供）

▲戴維森曾數度來台參與瓊斯盃。（圖／國泰女籃提供）

關鍵字： 國泰女籃WSBL戴維森紐西蘭Penina Davidson

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